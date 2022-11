Mödingen-Bergheim

25.11.2022

Ärger um Unterbringung: In Bergheim sollen 20 Flüchtlinge unterkommen

In direkter Nachbarschaft zu Heike Königs Haus in Bergheim sollen Wohncontainer für Flüchtlinge aufgestellt werden. Wie andere Anwohner macht auch sie sich deshalb Sorgen.

Plus Im 750-Einwohner-Dorf sollen bald 20 Menschen in Containern leben. Wer und wie lange, das ist unklar. Die Anwohner laufen Sturm - doch auch die Ämter stehen vor einem Problem.

Von Jonathan Mayer Artikel anhören Shape

Heike König steht auf dem Gehweg vor ihrem Grundstück im Osten von Bergheim. Von hier oben breitet sich der einmalige Blick auf das Donautal aus, in der Ferne drehen sich Windräder, Dillingen und Lauingen erwachen langsam aus dem nebligen Morgen. Doch mit dieser Idylle könnte es bald vorbei sein. Das fürchten zumindest König und einige andere Anwohnerinnen und Anwohner. Denn in ihrer Nachbarschaft sollen Container aufgestellt werden, in denen 20 Geflohene unterkommen können - und das in einem Ort ohne Geschäfte, dafür mit schlechter Nahverkehrsanbindung. König spricht gar von "menschenunwürdigen Verhältnissen".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen