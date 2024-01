Peterswörth

30.01.2024

So geht es mit dem Unfall-Bahnübergang bei Peterswörth weiter

Plus Schon vor Jahren wurde diskutiert, Lösungen wurden gesucht – und passiert ist bisher nichts. Wie die Stadt und der Landkreis Dillingen heute dazu stehen.

Von Dominik Bunk

Juli 2016: Ein Lkw streift die Schranke des Bahnübergangs bei Peterswörth. Die Halbschranke bricht ab. Ein halbes Jahr später kann ein 67-Jähriger am gleichen Ort nicht rechtzeitig anhalten. Herbst 2018: Ein Lkw-Fahrer beschädigt eine Bahnschranke – wieder bei Peterswörth. Im Sommer 2019 wird die rot-weiße Vorrichtung wieder umgefahren, der Fahrer hält nicht an. 2021 übersieht ein 88-Jähriger die Schranke, sie schlägt auf dessen Frontscheibe ein, die zerbricht. Den aktuellsten Fall verursachte ein 76-Jähriger, der Anfang der Woche trotz roter Ampeln und geschlossenen Schranken mit einem Zug kollidierte. Totalschaden am Auto, leichte bis mittelschwere Verletzungen beim Fahrer. Die Stadt Gundelfingen, der Landkreis Dillingen und die Deutsche Bahn stellten schon vor etwa einem halben Jahrzehnt Überlegungen an, wie die Querung sicherer werden kann. Geschehen ist bisher allerdings noch nichts.

Peter Hurler, Sprecher des Landratsamts Dillingen, schreibt auf Anfrage: "Seitens der Tiefbauverwaltung wurden in den vergangenen Jahren mehrere Varianten für eine Straßenüberführung oder -unterführung der Bahnlinie bei Peterswörth untersucht und aufgezeigt." Unter anderem war überlegt worden, ob die Kreisstraße vom Wünschsee aus beim Fischerheim abgezweigt werden und von dort aus zur B16 führen sollte. Dabei hatte sich jedoch bei den Grundstückseigentümern Widerstand geregt, bevor die Planungen konkret geworden waren. Die wirtschaftlichste Lösung wäre eine Überführung gewesen.

