Schwenningen/Gremheim

12:00 Uhr

In Schwenningen und Gremheim soll langsamer gefahren werden

Plus Die Bürgerversammlungen von Johannes Ebermayer sind in beiden Ortsteilen sehr gut besucht. Das sind die weiteren Themen.

Von Brigitte Bunk Artikel anhören Shape

67 Besucher kamen am Donnerstag zur Bürgerversammlung in Gremheim, tags zuvor 72 in Schwenningen. Der sehr gute Besuch freute Bürgermeister Johannes Ebermayer, immerhin waren es die ersten beiden in seiner Amtszeit. In einer kurzweiligen Präsentation hatte er die wichtigsten Themen zusammengefasst und beantwortete anschließend noch Fragen. 933 Bürger zählt Schwenningen, 596 Gremheim. Dass die Gemeinde mit rund 800.000 Euro etwas mehr Rücklagen als Verbindlichkeiten hat, erläuterte der Bürgermeister so: "Um flexibel zu bleiben, haben wir uns entschieden, einen Kredit für den Kindergarten aufzunehmen." Er sprach vom Bürgerserviceportal der Verwaltungsgemeinschaft Höchstädt, in dem die Bürger bereits viele Angelegenheiten online bearbeiten können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen