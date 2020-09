vor 34 Min.

Binswangen nutzt den Ausrutscher

Fußball-Kreisklasse Nord II: Nach 4:0 gegen Schlusslicht jetzt acht Punkt vor Wertingen II.

Oberndorf – Wertingen II 3:0

Die als Tabellenzweiter der Fußball-Kreisklasse Nord II angereisten Wertinger Reservisten ließen vor 100 Zuschauern drei Punkte im Aufstiegskampf liegen. Insgesamt geht der Sieg der taktisch starken Oberndorfer in Ordnung, zumal die Gäste im ersten Durchgang offensiv wenig zustande brachten. In der chancenarmen ersten Hälfte fiel das 1:0 per Standard: Tobias Miller köpfte eine von Rippl getretene Ecke ins Netz (31.). Kurz vor der Pause war Schott auf rechts durch und überlupfte den herausstürmenden Wertinger Torwart Bschorer. Der Ball flog ins Zentrum zu Felix Bösele – 2:0 (43.). Das 3:0 verpasste wenig später Miller. Nach der Pause stellten die Zusamstädter etwas um und kamen auch besser ins Spiel. Fackler, Riesinger und Knötzinger per Pfostenschuss hatten beste Gelegenheiten zum Anschlusstreffer. Mitten in diese Wertinger Drangphase staubte Bösele zum 3:0-Endstand ab (76.). (THMI)

Harburg – FC Pfaffenhofen-Untere Zusam 6:2

Die Gastgeber erzielten in der 24. Minute das erste Tor der Begegnung durch Matthias Pickel. Nur zwei Minuten später legte Harburgs Maximilian Vogt nach Vorlage von Pickel das 2:0 nach. Dann verkürzte Dominik Müller nach einem Freistoß (32.). Zwei Minuten vor dem Pausenpfiff köpfte Michael Beck freistehend vor dem gegnerischen Tor zum 3:1 ein. Nach dem Wechsel baute Daniel Langer die Führung per Freistoß auf 4:1 aus. Die Gäste konnten durch einen verwandelten Strafstoß von Patrick Skrotzki verkürzen. Doch am Ende wurde es deutlich: In der 87. Minute flankte Jonas Wiedenmann aus dem Halbfeld an die rechte Strafraumkante, von wo aus Florian Knöferle die Begegnung per Volleyschuss ins lange Eck entschied. Mit dem Abpfiff setzte Maximilian Vogt auf Vorlage von Nico Rieß den 6:2-Schlusspunkt. (tsv)

Ehingen – Unterthürheim 3:2

Die Gäste begannen druckvoll. Spielertrainer Christoph Wirth (6.) schob nach Vorarbeit von Alexander Lechner zum frühen 0:1 ein. Im umkämpften zweiten Abschnitt legte der starke Alexander Lechner (70.) das 0:2 nach. Die Heimelf steckte zu keiner Zeit auf und kam durch Jan Blochum nach einer Zerle-Flanke zum Anschluss (72). Zwei Minuten später war es Martin Redel, der nach einem langen Ball von Kapitän André Prues den Ausgleich erzielte. In der 87. Minute wurde Fabian Stettberger zu Fall gebracht, den fälligen Elfmeter verwandelte Jan Blochum im Nachsetzen zum umjubelten Siegtreffer. (apr)

Wortelstetten – Unterringingen 3:3

Der gastgebende SVW zeigte sich im Vergleich zur Vorwoche stark verbessert und erkämpfte sich nicht unverdient einen Punkt. Die Heimelf ging früh durch Kapitän Joachim Schrödl, der nach einem Freistoß-Lattentreffer von Wolf abstaubte, in Führung. Mark Wimmer (13.) und Daniel Braun (20.) drehten die Partie. Ein direkter Freistoß von Stephan Wolf besorgte den Ausgleich (43.). Mit dem Halbzeitpfiff traf Philipp Weng zur erneuten Gästeführung. Im zweiten Durchgang tat sich lange nichts. Der verdiente Ausgleich fiel nach 83 Minuten erneut nach einem Freistoß: Wolf schlenzte das Spielgerät aus 20 Metern unhaltbar über die Mauer. In der Schlussphase wurden zwei Gäste des Platzes verwiesen. (SVW)

Binswangen – Bäumenheim 4:0

Ins erste Heimspiel nach langer Pause startete der Tabellenführer gegen das Schlusslicht sehr gut und hatte früh die ersten Chancen. Es dauerte jedoch mehr als eine halbe Stunde, ehe Wagner die verdiente Führung erzielen konnte. Nach einer flach getretenen Freistoßflanke erhöhte Oberschmid auf 2:0. Nach der Pause dauerte es gut 20 Minuten, bis der Gastgeber wieder besser ins Spiel fand. Durch einen Elfmeter konnte der eingewechselte Winkler auf 3:0 erhöhen. Kurz markierte der ebenfalls eingewechselte Kölle durch einen starken Kopfball den 4:0-Endstand. Somit konnte Binswangen den Ausrutscher von Verfolger Wertingen II nutzen und den Vorsprung trotz einem Spiel weniger auf acht Punkte ausbauen. (JW)

