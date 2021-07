Bissingen

vor 18 Min.

Wittislinger Mountainbikerin Theresia Schwenk klettert in der Weltrangliste nach oben

Plus In der Radsport-Szene ist sie längst keine Unbekannte mehr. Nun steht der World Cup in Frankreich an.

Von Günther Herdin

Drei kräftezehrende Auftritte hatte die Mountainbike-Fahrerin Theresia Schwenk aus Wittislingen innerhalb von 13 Tagen. Dabei schnitt die Individualsportlerin bei den Rennen in Leogang ( Österreich), in Sittart ( Niederlande) und in Bedrichov (Tschechien) gut ab. Die 25-Jährige verbesserte sich in der UCI-Weltrangliste von Platz 275 auf Rang 142.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen