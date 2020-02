vor 22 Min.

Drei Duelle sind etwas zu viel

Gegen Thannhausen geht Villenbachs Damen die Luft aus

Von Reinhold Waber

Drei Tischtennis-Spiele in vier Tagen waren dann doch wohl etwas viel für die Damen des SV Villenbach II, die in der Bezirksklasse A Süd nach zwei Erfolgen (in Kissing und Wollishausen) zu Hause dem jungen Team der TSG Thannhausen III unterlagen. Am ersten Punktgewinn schnupperte das Schlusslicht der Herren-Bezirksklasse A, FC Gundelfingen II, im Duell der Nachbarn mit dem TV Lauingen. Etwas weiter weg von einem Zähler war der TSV Binswangen beim 6:9 in der Bezirksklasse B gegen Mertingen. Hier hält der TV Dillingen V zumindest nach Pluspunkten weiter Schritt mit Spitzenreiter Oettingen.

Weiter aus dem Tabellenkeller der Bezirksklasse C arbeitet sich der FC Gundelfingen III (9:3 bei Dillingen VII), während den TTF Unteres Zusamtal II das Kunststück gelang, den Aufstiegskandidaten Riedlingen zum zweiten Mal in dieser Saison zu besiegen.

Bei den Buben festigten der FC Gundelfingen (8:2 gegen Zusamaltheim) sowie die TTF Unteres Zusamtal (7:3 gegen Bäumenheim) ihre jeweiligen dritten Plätze in der Jungen-Bezirksklasse A beziehungsweise B.

