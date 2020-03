17:53 Uhr

Ein Wintermärchen im Landkreis

Vor 15 Jahren herrschten zwei Wochen lang beste Bedingungen für Ski- und Schlittenfahrer. Zwei Handball-Titel nach Lauingen und was im März 2005 sonst noch geboten war.

Von Günther Herdin

Die Massenarbeitslosigkeit in Deutschland nahm vor 15 Jahren immer dramatischere Ausmaße an. 5,216 Millionen Erwerbslose bedeuteten einen Nachkriegsrekord. Wirtschaftsforscher und Oppositionspolitiker forderten von der rot-grünen Bundesregierung ein neues Reformpaket. Der damalige Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit, Wolfgang Clement , schlug beim Bekanntwerden der Zahlen vor lauter Schrecken seine Hände vors Gesicht. Auch im Landkreis Dillingen erreichte die Arbeitslosenquote einen neuen Höchststand: 7,3 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bezogen Stempelgeld.

Auf solches war die Biathletin Uschi Disl nicht angewiesen. Bei der Weltmeisterschaft in Hochfilzen ( Österreich ) gewann die damals 34-Jährige zweimal Gold und dadurch zweimal die Siegesprämie. Zunächst war sie im Sprint über 7,5 Kilometer die Schnellste, am Tag danach in der Verfolgung über 10 Kilometer.

Groß war der Jubel bei den Badminton-Schülern des TV Dillingen nach dem erneuten Gewinn der bayerischen Mannschaftsmeisterschaft in der Altersklasse U15. Bild: Repro her

Bei den Männern wurde Sven Fischer Zweiter im Sprint und Dritter in der Verfolgung. Auf regionaler Ebene hatten die Badminton-Schüler des TV Dillingen mit dem Gewinn der bayerischen Meisterschaft einiges zu bieten. Ebenso der Höchstädter Bogenschütze Wilfried Tiefenbacher als Zweiter bei den deutschen Titelkämpfen. Auf die Kosten kamen im Landkreis vor 15 Jahren vor allem die Wintersportler. Die Schneelage in der Region war wie in einem Wintermärchen. Dies und einiges mehr lesen Sie in unserer Serie „Lokale Sportgeschichte (n). Heute blicken wir auf den März im Jahr 2005 zurück.

Nervenkrimi am Bogenschießstand

Der Höchstädter Bogenschütze Wilfried Tiefenbacher sicherte sich bei den deutschen Meisterschaften in Erfurt nach einem wahren Schießkrimi den Vizetitel in der Altersklasse U45, nachdem er vier Jahre zuvor Deutscher Meister geworden war. „Diese Meisterschaften war das Verrückteste, was ich in 18 aktiven Jahren als Bogenschütze erlebt habe. So viele Wechselspielchen unter den ersten sieben Plätzen gab es noch in keinem Wettbewerb“, resümierte Tiefenbacher die Wettkämpfe.

Ski und Rodel gut

Aufgrund einer sehr guten Schneelage konnten sich die Wintersportler im Landkreis riesig freuen. Ski und Rodel gut hieß es in fast allen Orten zwischen Donau , Brenz und Zusam. Im Garten der Familie Selzle in Wittislingen vergnügten sich Markus , Anja und das Nachbarkind Julian auf einer selbst hergerichteten Loipe. Auch eine kleine Sprungschanze wurde gebaut. Am Rannenberg in Unterbissingen konnten erstmals seit 1991 wieder ein Skirennen (Riesenslalom) durchgeführt werden. 32 Starter waren dabei. Gewinner bei den Schülern I wurde Julia Plepla aus Bissingen , bei den Mädchen I war Sarah Gutberlet die Schnellste. Bei den Schülerinnen II war Kreismeisterin Andrea Rangette aus Unterbissingen nicht zu schlagen, bei den Schülern II triumphierte Jonas Hillenmeyer aus Zoltingen mit Tagesbestzeit. Die „hohe Schule“ des Skilaufens demonstrierten die Skilehrerinnen und Skilehrer des SV Altenberg am ersten März-Wochenende am Müllersberg.

Zwei Handball-Meister aus Lauingen

Die weibliche Handball-B-Jugend des TV Lauingen erreichte in der Saison 2004/2005 überlegen den ersten Platz in der Bezirksliga mit elf Siegen und lediglich einem Unentschieden. „Was wir hier machen, hat schon sehr viel mit gutem Handball zu tun“, sagte der stolze Trainer Martin Barfuß. Zum Meisterteam gehörten: Theresa Behringer , Carina Demharter , Ann Katrin Geiger , Christina Halwax, Silke Macke , Stefanie Scheiwein, Teresa Schmeling , Carolin Schnierle , Christiane Skotak, Tatjana Stricker und Tanja Wasaznik. – Bestes Team in der Bezirksoberliga der männlichen C-Jugend war vor eineinhalb Jahrzehnten ebenfalls der TV Lauingen. Mit nur sechs Minuspunkten und dem besten Angriff (490 Tore, 30,6 pro Spiel) setzte sich das Team der beiden Trainer Markus Kimmerle und Lothar Deininger verdient durch. Zum Meisterteam gehörten: Michael Maier , Roman Nagler, Julian Thomas , Maximilian Manßhardt, Tobias Weiß, Aaron Friedke, Dennis Hattler , Fabian Joekel, Dennis Steppich , Lukas Schmid , Andreas Biller , Michael Zenetti , Dominik Deininger und Dominik Berchtenbreiter.

Badminton-Schüler bayerischer Mannschaftsmeister

Mit eindrucksvollen Siegen gelang der ersten Schülermannschaft des TV Dillingen die erfolgreiche Verteidigung der im Vorjahr erstmals gewonnenen bayerischen Badminton-Mannschaftsmeisterschaft. Bei den Titelkämpfen im oberfränkischen Burgkundstadt trafen die Dillinger im Finale auf den PTSV Rosenheim. Florian Berchtenbreiter , Tobias Wadenka, Benedikt Behringer , Tobias Vogel , Dominik Rollenmiller, Amelie Storch und Engelke Rasche gewannen souverän mit 7:1.

Fußballer mit langer Winterpause

Aufgrund der zahlreichen Schneefälle mussten die Amateurfußballer im Landkreis lange warten, bis endlich gespielt werden konnte. Am dritten März-Wochenende konnten erste Begegnungen ausgetragen werden, etliche Spiele fielen aber erneut aus. Bezirksoberligist FC Gundelfingen kam durch einen verwandelten Handelfmeter von Christoph Wirth zu einem glücklichen 1:0-Heimerfolg gegen den TSV Friedberg. In der Bezirksliga feierte die SSV Höchstädt einen 3:2-Sieg im Derby gegen die SSV Glött. Die Gäste führten zur Pause durch Tore von Oliver Aunkofer und Marcus Fryska bereits mit 2:0, ehe Michael Mayerle , Christoph Kehrle und nochmals Michael Mayerle mit ihren Treffern die Wende schafften.

Gaumeister mit 389 Ringen

Unter großer Beteiligung gingen die Meisterschaften im Schützengau Donau-Brenz-Egau zu Ende. Allein mit dem Luftgewehr traten 270 Sportlerinnen und Sportler aller Altersklassen an die Stände.

Johann Schaudi aus Wittislingen wurde 2005 unter anderem Gaumeister mit dem Ordonnanzgewehr. Bild: Repro her

Gaumeister Ralf Eberhard (Dunstelkingen) und Vize Jochen Färber ( Wittislingen ) schossen je 389 Ringe. Zwei Meistertitel im Wettstreit der Luftpistolenschützen gingen nach Wittislingen : Johan Schaudi gewann mit 372 Ringen in der Altersklasse und Franz Kraus mit 370 Ringen in der Schützenklasse. Auch mit dem Ordonnanzgewehr holte Wittislingen die Titel, Johann Schaudi in der Altersklasse und Stefan Wunderle in der Schützenklasse.

