vor 35 Min.

Fehlstart zum Saisonauftakt

Gundelfinger Landesliga-U17 unterliegt knapp – Bei der U12 gibt Porsche Gas

Gegen nicht sonderlich starke Gästefußballer vom SV Planegg-Krailling kassierte die U17 des FC Gundelfingen zum Saisonstart der Landesliga Südwest eine 0:1-Heimniederlage. Weil bereits nach acht Spielen über Aufstieg oder eben auch Abstieg entschieden wird, hat das nächste Spiel gegen Illertissen schon richtungsweisenden Charakter.

Schon kurz nach dem Anpfiff durch Referee Patrick Huber aus Ziertheim hatte Philipp Mantwied die erste gute FCG-Chance. Auf der Gegenseite lenkte Oktay Cicek einen strammen Schuss zur Ecke. FCGler Eren Tek schoss einen Freistoß knapp über das Gebälk. Planegg-Krailling kam überraschend zum 0:1. Ansonsten stand die Defensive um Kapitän Raphael Schneider mit Dominik Eberle, Nick Mayerföls und Paulo Griebel sicher.

Wer nach Wiederanpfiff einen Sturmlauf der Hausherren erwartet hatte, der sah sich getäuscht. Von den Offensivkräften konnten sich weder Niklas Rigel, Daniel Karpf noch Erijon Berisha oder Finn Dorner entscheidend in Szene setzen. Nach dem Spiel war natürlich die Enttäuschung beim Trainergespann Stefan Bender und Markus Schirmer genauso groß wie bei den Spielern.

Theo Porsche traf beim 4:3-Auftaktsieg der U12 in der Kreisliga gegen die JFG Nordries Marktoffingen dreimal ins Netz. Coach Uli Seifert ließ zu Beginn überwiegend den jüngeren Jahrgang gegen die erfahreneren Rieser auflaufen. Die schnelle 2:0-Führung war zur Pause verspielt – 2:3. In der 53. Minute traf der glänzend aufgelegte Fabian Rothermel zum Ausgleich, in der letzten Spielminute machte Porsche mit seinem dritten Treffer den umjubelten 4:3-Sieg klar. (STEGP)

Themen folgen