Fußball

vor 34 Min.

Gundelfingen kommt das Spielglück abhanden

Plus Fußball-Bayernliga Süd: Nach einem umstrittenen Platzverweis gegen Jan-Luca Fink gerät der FC Gundelfingen beim FC Ingolstadt II auf die Verliererstraße.

Von Walter Brugger

21 Minuten vor Schluss ahnte Martin Weng schon, was auf die Bayernliga-Fußballer des FC Gundelfingen noch zukommen würde. „Wir kämpfen so aufopferungsvoll und jetzt macht er uns die ganze Arbeit kaputt“, schimpfte der Trainer, nicht etwa auf seinen Verteidiger Jan-Luca Fink, der gerade vom Platz gestellt worden war, sondern in Richtung von Schiedsrichter Stefan Klerner. Denn die Ampelkarte für den Gundelfinger in der Partie beim FC Ingolstadt II war alles andere als klar, nachdem bereits Finks Verwarnung in der ersten Halbzeit höchst umstritten war. Und letztlich war die Hinausstellung mitentscheidend, dass sich die Grün-Weißen noch das entscheidende Gegentor zur 0:1 (0:0)-Niederlage einfingen.

