Gut ausgeruht zum vierten Teamcup-Triumph

Zur „Corona-Punktrunde“ trat der TC Dillingen nicht an – und ist beim Turnier in Höchstädt erstmals seit 2013 wieder erfolgreich. Vorjahresgewinner Donauwörth bleibt nur der zweite Rang, die gastgebende SSV erreicht Mittelplatz unter zwölf teilnehmenden Mannschaften

Von Julia Däubler

Der Wanderpokal beim Höchstädter Raiffeisen-Teamcup wechselt wieder den Besitzer. Die Tennis-Herren des TC Dillingen stießen den Vorjahressieger Donauwörth vom Thron und sicherten sich zum vierten Mal den Titel. Die Mannschaft hatte, wie so viele andere auch, ihre Sandplatzsaison komplett abgesagt. Dadurch scheint mehr Motivation und Kraft für dieses Turnier der besten regionalen Herren-Teams übrig gewesen zu sein. Die Dillinger holten sich in diesem ganz speziellen Jahr seit 2013 zum ersten Mal wieder den Pokal.

Im ersten Durchgang der Gruppenphase marschierten die Dillinger souverän am BC Schretzheim und TSV Bissingen vorbei. Im Halbfinale trafen die Kreisstädter auf den TC Nördlingen – und siegten 3:0 (Oszfolk: 6:1, 6:1; Pfeiffer: 7:6, 6:4; Polak/Polak: 6:2, 6:4). In der Finalrunde hieß der Gegner TC Donauwörth, der Sieger im Vorjahr und in 2018. Nun schlugen die Punktegaranten Daniel Oszfolk und Leon Pfeiffer wieder zu. Nach einem Tiebreak im ersten Satz sicherte sich Oszfolk den Sieg mit 7:6, 6:4, während Pfeiffer souverän mit 6:4, 6:1 abschloss. Im Doppel dominierten Oszfolk und Thilo Rinkenburger ebenso und machten das 3:0 klar.

Der zweitplatzierte TC Donauwörth nahm in diesem Jahr ebenso nicht an der Sommersaison teil, daher freuten sich die Herren besonders auf ein Wochenende voller spannender Matches. In der Vorrunde schlug die Mannschaft den TC Hausen und Bäumenheim. Im Halbfinale gegen den FC Gundelfingen war Sömek im Einzel und später im Doppel (mit Tobias Frank) erfolgreich.

Die Mannschaft vom FC Gundelfingen erreichte wie bereits im Vorjahr Gesamtplatz drei. In der Vorrunde schlugen die FCG-Herren erst gegen Gastgeber SSV Höchstädt und anschließend gegen den TC Frauenstetten auf. Im Halbfinale gegen TC Donauwörth holte Hannes Goldschmid im Matchtiebreak einen Ehrenpunkt (3:6, 6:1, 10:8). Die Finalrunde spielten die Gundelfinger gegen TC Nördlingen. Hier waren Nusser und Goldschmid in den Einzeln siegreich. Nusser/Mayershofer holten den dritten Punkt im Matchtiebreak. Am Ende erreichte die Mannschaft einen zufriedenstellenden Tabellenplatz drei.

Rang vier geht an den TC Nördlingen. Die erste Vorrunde bestritt die Mannschaft gegen den TC Wertingen und Buttenwiesen erfolgreich. Der TC Wertingen spielte sich auf Platz fünf. In der Vorrunde schlugen die Herren gegen den TSV Buttenwiesen auf und fuhren souverän drei Punkte ein. Manuel Bacher und Fabian Demharter dominierten ihre Einzel, den dritten Punkt holten Bacher und Andreas Schober ebenso deutlich im Doppel.

Tabellenplatz sechs geht an Gastgeber SSV Höchstädt. In der ersten Vorrunde hieß der Gegner TC Frauenstetten. Hier überzeugte der Heimverein deutlich. Stefan Lemmert und Anton Keller gewannen ihre Einzelpartien problemlos, und auch Peter Anzenhofer und Armin Kuhlins beendeten ihre Doppelpartie siegreich. Im nächsten Durchgang holte Stefan Lemmert im Matchtiebreak noch einen Ehrenpunkt gegen den FC Gundelfingen, bevor das entscheidende Doppel dann im Matchtiebreak abgegeben werden musste.

Auf Rang sieben schaffte es der TC Hausen. Die Mannschaft trat im ersten Durchgang gegen den TC Bäumenheim an. Hier waren Michael Winter im Einzel und Stefan Reumuth und Winter im Doppel siegreich und holten zwei Punkte ein. Der TSV Bissingen belegt Platz acht. In der Vorrunde gegen den BC Schretzheim fuhren Otto Bschorer und Sebastian Schlund in ihren Einzeln zwei Punkte ein, in den Halbfinals war wieder Schlund gegen den TC Wertingen siegreich. In der Finalrunde schlugen Mathias Rettenberger und Benjamin Holzinger im Doppel gegen die Mannschaft aus Hausen auf, holten einen weiteren Punkt und sicherten so Platz acht.

Auf Platz neun spielten sich die Herren des BC Schretzheim. Bäumenheim erkämpfte letztlich noch Tabellenplatz zehn. Der TSV Buttenwiesen setzte sich im finalen Durchgang souverän gegen den TC Frauenstetten durch – Platz elf. Für Frauenstetten blieb nur Rang zwölf.

Vorrunde Gruppe A: 1. TC Dillingen, 2. TSV Bissingen, 3. BC Schretzheim; Gruppe B: 1. TC Nördlingen, 2. TC Wertingen, 3. TSV Buttenwiesen; Gruppe C: 1. FC Gundelfingen, 2. SSV Höchstädt (40), 3. TC Frauenstetten; Gruppe D: 1. TC Donauwörth (30), 2. TC Hausen, 3. TC Bäumenheim

Abschlusstabelle: 1. TC Dillingen, 2. TC Donauwörth (30), 3. FC Gundelfingen, 4. TC Nördlingen, 5. TC Wertingen, 6. SSV Höchstädt (40), 7. TC Hausen. 8. TSV Bissingen, 9. BC Schretzheim, 10. TC Bäumenheim, 11. TSV Buttenwiesen, 12. TC Frauenstetten

