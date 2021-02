16:30 Uhr

Höchstädts Eigengewächs Mayerle übernimmt

SSV Höchstädt: Der frühere Kapitän Michael Mayerle ist ab nächster Saison neuer Trainer.

Mit Michael Mayerle übernimmt ein echtes Eigengewächs zur kommenden Fußball-Saison 2021/22 das Spielertraineramt bei der SSV Höchstädt. Der inzwischen 36-Jährige war im Herrenbereich drei Spielzeiten in der Landesliga beim FC Gundelfingen und bereits zehn für die Rothosen der SSV Höchstädt als aktiver Spieler und Kapitän im Einsatz. Mayerle ist aktuell in seiner vierten Saison erfolgreich als Spielertrainer beim TSV Binswangen tätig und folgt in Höchstädt auf Ümit Tosun, der die Rothosen am Ende der Saison nach zwei Spielzeiten im gegenseitigen Einvernehmen wieder verlassen wird.

Mayerle der Wunschkandidat

SSV-Abteilungsleiter Thomas Kehrle, der Mayerle zusammen mit den beiden sportlichen Leitern Thomas Korittke und Johannes Ebermayer früh als Wunschkandidat auserkoren hatte, betont: „Wir sind nach wie vor überzeugt davon, mit Ümit zusammen den Klassenerhalt in der Kreisliga Nord zu packen. Dies wäre dann für beide Seiten das perfekte Abschiedsgeschenk, da beide Seiten für sich festgestellt haben, dass ein neuer Impuls der Mannschaft ab der kommenden Saison guttun wird.“ Er freut sich sehr, „dass sich Michi für uns entschieden hat“. Kehrle kenne ihn als authentische, akribische und führungsstarke Persönlichkeit, der seine sehr erfolgreiche Arbeit beim TSV Binswangen auch in Höchstädt fortführen werde.

Michael Mayerle sagte nach seiner Zusage: „Nach fünf tollen Jahren beim TSV Binswangen freue ich mich auf die spannende Aufgabe bei meinem Heimatverein. Ich möchte den eingeleiteten Umbruch, auf eigene Spieler und Talente aus der näheren Umgebung zu setzen, weiter vorantreiben und die Mannschaft nicht nur sportlich entwickeln, sondern den Spielern auch gewisse Werte vermitteln.“

Zusammen mit Michael Mayerle wird auch Sebastian Letzing als Co-Trainer zu seinem Heimatverein zurückkehren, der für den TSV Binswangen aktuell in gleicher Position tätig ist. (JOEB)

