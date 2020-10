vor 33 Min.

Jonas Manier vom SV Kicklingen in überzeugender Manier

Kreisliga Nord: Der Offensivspieler lässt Aufsteiger Kicklingen beim Sieg über den Spitzenreiter dreimal jubeln. Ein Youngster macht Holzheim froh. Höchstädter Spektakel gegen Marktoffingen.

Höchstädt – Marktoffingen 5:4

Ein Torspektakel sahen die Zuschauer zwischen in dieser Partie der Fußball-Kreisliga Nord. Zwei eklatante individuelle Fehler in der SSV-Defensive verhalfen den Gästen durch Andreas Estner und Peter Hlawatsch zum 0:2, ehe Patrick Wanek die SSV-Elf auf Flanke von Jannis Weißbecker wieder auf 1:2 heranbrachte. FSV-Sturmführer Tobias Stelzle verwandelte kurz darauf eine Flanke direkt zum 1:3. Ein Wendepunkt war kurz darauf die harte Gelb-Rote Karte gegen Gast Stelzle. Thomas Junginger und erneut Patrick Wanek konnten für die nun stark aufspielenden Höchstädter bereits bis zum Pausenpfiff ausgleichen. Nach dem Wechsel kamen die Gäste trotz Unterzahl zu Chancen und dem 3:4, als Julian Peiker einen Strafstoß verwandelte. Die SSV spielte nun Powerplay gegen tief stehende Marktoffinger. 15 Minuten vor dem Ende verwandelte der starke Patrick Wanek einen als Flanke gedachten Ball zum 4:4. In der Folge überschlugen sich die Ereignisse, als zunächst ein Schuss von Abdul Wahab Ibrahim-Ussif auf der Linie geklärt wurde, ehe Luca Gerstmeir zum vermeintlichen 5:4 traf – Abseits. Der umjubelte Siegtreffer glückte Routinier Florian Kratzer mit einem sehenswerten Freistoßkracher. Endgültig zum Matchwinner avancierte Patrick Wanek mit der letzten Aktion des Spiels, als er einen FSV-Freistoß für seinen bereits geschlagenen Keeper auf der Linie klärte. (JOEB)

Reimlingen – Holzheim 1:3

Das hat sich Reimlingen anders vorgestellt. Gast Holzheim behauptete sich von Anfang an und zeigte ein starkes Spiel. In Führung gingen jedoch die Platzherren bei einem Freistoß, den Dominik Kohnle ins Tor köpfte (21.). Die Aschbergler ließen die Köpfe nicht hängen – Youngster Rupp erzielte bereits zwei Minuten später den Ausgleich (23.). Und Rupp ließ es damit nicht genug sein, sondern besorgte in der 26. Minute gar die 2:1-Auswärtsführung. Die Reimlinger versuchten nachzusetzen, scheiterten aber an SVH-Keeper Hofmeister. Die Oberhand im Spiel hatte der Gast, Radu Somodi erhöhte auf 1:3 (65.) Das Spiel blieb bis zum Schluss spannend, der SV Holzheim nahm verdient drei Punkte mit nach Hause. (TF)

Kicklingen-Fristingen – Wörnitzstein 3:1

In dem von Beginn an flotten Spiel musste sich Gästekeeper Müller bei dem Schuss von Ph. Rathgeber bereits nach vier Minuten mächtig strecken. Ein SVKF-Tor fand wegen eines vorangegangenen Fouls keine Anerkennung (5.). Der Spitzenreiter trug zwar immer wieder gefährliche Angriffe über außen vor, doch die Heimabwehr um T. Hitzler und T. Schön stand gut. Was dann noch aufs Tor durchkam, parierte T. Reschnauer – wie etwa den gefährlichen Aufsetzer von M. Bschor (12.). Nach einem Gäste-Eckball konterte Kicklingen zur Führung durch Jonas Manier (21.). Nach Wiederanpfiff gab es zunächst Chancen auf beiden Seiten im Minutentakt. Ein souverän verwandelter Elfer von Jonas Manier – nach Foul an Lukas Manier – brachte das 2:0 (53.). Wörnitzstein lockerte nun seine Abwehr, was wieder Jonas Manier, nach toller Vorlage seines Bruders Lukas, zum 3:0 ausnutzte (57.). Wörnitzstein drückte nun vehement, aber außer des Anschlusstreffers durch einen Elfmeter von M. Biesalski (64.) gelang dem Gast kein weiterer Treffer. Die Heimelf um Interimscoach Peter Reschnauer, der Peter Piak vertrat, kämpfte aufopferungsvoll. Jonas Manier vergab noch die Möglichkeit, seinen vierten Treffer zu erzielen (87.). (VOGTE)

