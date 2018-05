Nach der Runde ist vor der DM

vor 41 Min.

Tischtennis: Mit der nationalen Senioren-Meisterschaft endet ein Jahr der intensiven Vorbereitung für die Organisatoren. 500 Aktive lernen an Pfingsten Dillingen kennen.

Von Fabian Wittke

Ende April war für die Tischtennis-Abteilung des TV Dillingen eine sehr erfolgreiche Punktrunde 2017/18 zu Ende gegangen. Fünf Meistertitel und zwei Pokalsiege verbuchten die Donaustädter – inklusive zwei denkwürdiger Bayernliga-Aufstiege. Vier Wochen nach der letzten Partie steht nun aber schon ein weiterer Höhepunkt auf dem Terminplan. Nicht nur für die Abteilung, sondern für die Tischtennis-Region. Wie bereits an allen Ortseingängen sowie innerhalb des Stadtkerns auf Bannern zu lesen ist, wird an Pfingsten (19. bis 21. Mai) die 39. deutsche Meisterschaft der Senioren in Dillingen ausgespielt.

Es ist das größte nationale Tischtennisereignis des „Deutschen Tischtennisbund“ (DTTB). 496 Seniorinnen und Senioren kämpfen um die nationalen Meistertitel im Einzel, Doppel sowie Mixed-Wettbewerb. Die Teilnehmer starten in sieben Altersklassen, beginnend mit der AK 1 (Ü40) bis zur Altersklasse 7 (Ü80). Alle Aktiven haben sich über die entsprechenden Regionsmeisterschaften qualifiziert.

Für einen Landkreis-Starter hat es nicht gereicht. Der Dillinger Gerhard Tiefenbacher scheiterte mit etwas Lospech denkbar knapp. Mit Rudolf Steiner ist allerdings ein ehemaliger TVD-Aktiver an der Platte. In der AK 70 ist der heutige Berliner sogar Europameister seiner Altersklasse. Für Abteilungsleiter Martin Lodner, „Projektleiter“ Sebastian Erdt und das zugehörige Orga-Team geht ein Jahr voller Planungen und Anstrengungen zu Ende. In unzählbaren ehrenamtlichen Stunden wurde die Großveranstaltung vorbereitet. Bereits ein Jahr im Voraus galt es, Hotelkontingente nicht nur im Landkreis, sondern auch von Augsburg bis Günzburg über Giengen und Heidenheim zu reservieren, um für das große Teilnehmerfeld samt Familien und Betreuer ausreichend Unterkünfte zu haben.

Das Turnier wird in der Sebastian-Kneipp-Halle und in der Turnhalle der Mittelschule ausgerichtet. Zwischen den Hallen verkehren Shuttle-Busse. Für Freitag ist die Haupthalle bereits für Trainingszwecke von 17 bis 20 Uhr geöffnet. Startschuss ist dann am Pfingstsamstag um 9 Uhr, wenn die Schirmherren Landrat Leo Schrell und Oberbürgermeister Frank Kunz die Teilnehmer begrüßen. Ab Sonntagnachmittag wird nur noch in der Mittelschule gespielt, wo am Montag die Finalspiele stattfinden. Die Spielzeiten sind am Samstag von 9 bis 21 Uhr, am Sonntag von 9 bis 18 Uhr und am Montag von 9 bis 17 Uhr.

Die TVD-Tischtennisabteilung bietet an der Mittelschule einen „Foodpark“ für jedermann an. Mediales Highlight ist eine 18 Quadratmeter große LED-Wall, gesponsert von Westiform, auf der die Live-Spiele aus der Halle übertragen werden. Für die technische Versorgung wurden von den Donau-Stadtwerken die benötigten Leitungen und das gesamte Equipment zur Verfügung gestellt. „Das Zusammenspiel in der Stadt, mit den Donau-Stadtwerken, der örtlichen Wirtschaft und vielen anderen mehr ist einfach nur der Wahnsinn“, schwärmt der begeisterte Projektleiter Erdt: „Wir hoffen, dass wir auch viele Menschen aus der Region anziehen können und der Tischtennis-Sport noch mehr Werbung erfährt!“

350 ehrenamtliche Schichten zu je vier Stunden, 120 Kuchenspenden – das sind weitere Eckdaten des Events. Am Pfingstsonntag lädt die TT-Abteilung die Spieler zum geselligen Abend in den Stadtsaal ein. Als Rahmenprogramm werden Stadtführungen angeboten, damit die Besucher auch das schöne Dillingen kennenlernen können. „Der Zuspruch wird nun immer größer“, stellt Abteilungsleiter Lodner fest: „Regelmäßig werden Mitglieder unserer Abteilung oder auch ich selbst auf der Straße auf die deutsche Meisterschaft angesprochen. Man merkt, dass sich Dillingen darauf freut. Ich kann nur sagen: zu Recht!“ Für Zuschauer ist der Eintritt an allen Spieltagen frei.

Infos: www.tischtenns-dillingen.de Foto: Peter Kleist

