04.03.2020

Niederlage Nummer 15

FCG II kann für die Bezirksklasse B planen. Keine Geschenke in einem Derby

Nichts Neues vom Schlusslicht der Herren-Bezirksklasse A: Der FC Gundelfingen II verlor auch sein 15. Tischtennis-Saisonspiel und kann bereits für die Bezirksklasse B planen, in der Holzheim II dem abstiegsbedrohten Nachbarn TSV Binswangen keine Geschenke machte. Trotz heftiger Gegenwehr unterlag der Vorletzte 5:9. Und zu allem Überfluss enteilte Konkurrent VfB Oberndorf mit einem 9:5 über Wertingen weiter.

In der Gruppe Günzburg fegte der TV Dillingen VI die allerdings nicht in Bestbesetzung angetretene TSG Thannhausen IV mit 9:1 von der Platte und zog dadurch mit dem Gegner nach Pluspunkten gleich. In der Bezirksklasse C stoppte der TSV Binswangen II seinen Abwärtstrend durch ein überraschendes 9:5 beim Zweiten SpVgg Riedlingen.

Die Vizemeisterschaft ad acta legen kann in der Jungen-Bezirksklasse A wohl die SSV Höchstädt II nach der Niederlage beim Tabellenführer Auchsesheim sowie den kampflos an Rain abgegebenen beiden Punkten. Gleich vier Zähler holte hingegen das Team des TV Dillingen VII in der Bezirksklasse B mit den beiden Siegen in Deiningen und Bäumenheim. (rw)

