17:32 Uhr

Wenn daheim nichts geht, dann auswärts Lokalsport

Nach ihren Heimsieg gegen Aichach II am Samstagabend in Günzburg: die Wertinger Bezirksliga-Handballer.

Handball: Lust statt Frust bei Gundelfingens Landesliga-Frauen. Wertinger Auswärtsfahrten.

TV Gundelfingen: In den erst beiden Saisonspielen mussten die Landesliga-Handballerinnen des TV Gundelfingen zwei Niederlagen – beide in eigener Halle – verdauen. Doch statt Frust macht sich bei dem Team Vorfreude auf den nächsten Gegner breit: „Dann eben Auswärtssieg“ – so hieß es bei Spielerinnen und den Trainern. Der soll am Sonntag um 17 Uhr beim Post SV Nürnberg gelingen. Zur Erinnerung: Gundelfingen musste gegen Pleichach eine Feldspielerin ins Tor stellen, weil sich Torhüterin Lena Pertler das Kreuzband riss. Gundelfingen verlor 23:27. Auch das nächste Heimspiel gegen Winkelhaid ging mit 22:16 an die Gäste. Der Blick auf die Partien der gastgebenden Franken lassen das Vorhaben „Auswärtssieg“ realistisch erscheinen, obwohl der Aufsteiger einen sehr guten Saisonstart hingelegt hat. Der Post SV erkämpfte sich gegen Pleichach ein Remis (22:22) und feierte zum Rundenbeginn einen Sieg: 26:18 gegen den ESV Regensburg II. (vmö)

HSG Lauingen-Wittislingen: Die BOL-Männer treten zum nächsten Einsatz erst am Mittwoch, 3. Oktober (14.30 Uhr), bei Friedberg II an. (dz)

Damen des TSV Wertingen beim Aufsteiger

TSV Wertingen:Nach dem erfolgreichen Saisonstart der Herren wird es am Samstag (19 Uhr) nun auch für die BOL-Damen ernst. Zum ersten Spiel 2018/19 geht es nach Friedberg. Der dortige Aufsteiger wird vom 234-maligen deutschen Nationalspieler Holger Winselmann trainiert. Dennoch sind die Zusamstädterinnen – auch wegen der guten Form beim jüngsten Testspielsieg – favorisiert. Spannend ist die Frage, wie die TSV-Trainer Stumpf/Süßner die Zugänge ins Team integrieren konnten. Selina Resch und Annika Heinevetter fehlen diesmal.

Ebenfalls auf Auswärtsreise sind die Bezirksliga-Männer. Sie spielen am Samstag (19.30 Uhr) bei BOL-Absteiger Günzburg II. Wertingens Trainer Seitz sieht dabei klare Kräfteverhältnisse: „Um zu bestehen, brauchen wir einen absoluten Sahnetag.“ Voraussetzung für einen Überraschungscoup beim Favoriten ist zumindest die gleiche kämpferische Einstellung wie gegen Aichach und eine deutlich bessere Chancenverwertung. (MIGA)

