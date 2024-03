Am Samstag ab Elf geht’s für Wertingen gleich um viel

Fußball-Bezirksliga Nord: Spitzenreiter TSV Wertingen will in Griesbeckerzell seine Topposition ausbauen.

Zu einer ungewöhnlichen Anstoßzeit (Samstag 11 Uhr) beginnt das Nachholspiel der Fußball-Bezirksliga Nord zwischen dem SC Griesbeckerzell und Spitzenreiter Wertingen. Es ist das erste Punktspiel 2024 und das erste, seit bekannt ist, dass Erfolgscoach Daniel Schneider den TSV am Saisonende verlassen wird. Seine eigene Person möchte der Coach aber nicht in den Vordergrund stellen: „Das Thema möglicher Aufstieg zum Abschluss meiner Zeit in Wertingen möchte ich nicht zu hoch hängen. Es geht nicht um mich, sondern um die Mannschaft.“

Wertinger mit guter Eigenmotivation

Auch auf die Frage, ob seine Spieler nun noch motivierter seien, um ihren Trainer ein Abschiedsgeschenk zu machen, entgegnet er: „Die Jungs haben eine sehr gute Eigenmotivation, es geht um den gemeinsamen Erfolg.“ Für die Zusamstädter ist es in Griesbeckerzell die Chance, den Vorsprung auf Verfolger FC Stätzling auf vier Punkte auszubauen. Zum Tabellendritten Wörnitzstein würde der Abstand bei einem Sieg fast schon uneinholbare 15 Punkte betragen.

Mit der Wintervorbereitung ist Schneider grundsätzlich zufrieden: „Die Vorbereitung war insgesamt gut. Hier und da hatten wir mal Abwesende wegen Krankheit oder Urlaub, aber das ist alles vollkommen normal. Die neuen Spieler Nick Mayerföls und Philipp Mantwied bringen eine gute Qualität mit und verstärken uns.“

Wertingen denkt von Spiel zu Spiel

Gastgeber Griesbeckerzell steht auf einem Abstiegsplatz. Die Generalprobe beim SC Altenmünster am vergangenen Samstag gewann die Mannschaft um Torjäger Sebastian Kinzel 3:2. „Das wird ein ungeheuer schwieriges Spiel. Die Tabelle ist dabei nicht wichtig, wir wollen gewinnen“, gibt Schneider weiterhin das Motto „Schritt für Schritt“ vor. Bis Ende März fehlen Max Knöpfle und Simon Riesinger, beide sind in der Schweiz. Alexander Wiedemann hat Adduktorenprobleme und fällt für das kommende Auswärtsspiel aus. Maximilian Fischer und Manuel Rueß sind aktuell krank, bei ihnen muss die Einsatzfähigkeit für das Wochenende abgewartet werden.

Lesen Sie dazu auch