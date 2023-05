Beim Absteiger letzte Zweifel beseitigen

Fußball-Bezirksliga: Gundelfingens U 23 kann den Ligaerhalt endgültig klarmachen.

Wenn die Gundelfinger U 23 am Sonntag (15 Uhr) beim FC Affing antritt, sollten die Rollen klar verteilt sein. Für die Gäste stehen aus ihren jüngsten vier Partien acht Punkte zu Buche. Im gleichen Zeitraum gingen die Gastgeber leer aus und stehen somit neben Schlusslicht TSV Nördlingen II bereits als weiterer Absteiger aus der Fußball-Bezirksliga Nord fest.

„Genau das ist die Gefahr“, warnt FCG-Trainer Peter Stegner und will Schlendrian gar nicht erst aufkommen lassen. Zumal die Affinger durch Treffer von Nino Kindermann und Daniel Framberger beim Hinspiel in Gundelfingen ihren ersten Saisonsieg einfahren konnten. „Das war mit eines unserer schwächsten Saisonspiele“, erinnert sich Stegner nur ungern.

Gundelfingen hat Startprobleme überwunden

Sollte der SC Bubesheim am Samstag zuhause gegen Ecknach nicht gewinnen, würde der FCG mit einem Sieg in Affing den Klassenerhalt auch rechnerisch perfekt machen. Die Grün-Weißen zeigen sich mit den jüngsten Ergebnissen zufrieden. Nach Startschwierigkeiten ins Jahr 2023 hat das junge Team (Durchschnittsalter 21,6 Jahre) wieder in die Spur gefunden und sich als Aufsteiger in der Bezirksliga etabliert.

Auch zuletzt gegen Wörnitzstein-Berg (1:1) bewies der FCG nach frühem Rückstand Moral. Dank des Mittelfeld-Trios mit Leimer, Seibold und Urban ist das spiel stabil geworden. „Das ist die Basis“, hebt Co-Trainer Martin Mayer den Grund für die jüngsten Erfolgserlebnisse hervor – zwei Gegentreffer in den jüngsten vier Spielen bestätigen dies. Verletzungsbedingt verzichten müssen die Grün-Weißen bis zum Saisonende auf Offensivspieler Johannes Hauf. Fehlen werden zudem Jonas Veh, der nach seinem angekündigten Wechsel dem Training die letzten drei Wochen fernblieb, sowie Benedikt Decker, der mit einer Fußverletzung ausfällt. Erfreulich ist die Rückkehr von Linksverteidiger Moritz Werner nach überstandener Krankheit.

Hinspiel: 2:0-Auswärtssieg für Affing