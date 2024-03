Das 3:2 im Kellerduell lässt Glött neue Hoffnung schöpfen

Fußball-Bezirksliga Nord: Markus Weigl markiert in der Nachspielzeit den Siegtreffer gegen Holzkirchen. Jonas Stutzmüller trifft doppelt.

Was mit Einsatz und Kampfkraft zu erreichen ist, demonstrierten die Glötter Fußballer im Kellerduell der Bezirksliga Nord gegen den SV Holzkirchen. Trotz eines Doppelschlags durch Gast Daniel Kienle samt 1:2-Rückstand steckten sie nie auf und wurden belohnt: Winter-Neuzugang Markus Wiegl machte in der Nachspielzeit den ebenso wichtigen wie umjubelten Siegtreffer für das Schlusslicht. Zum Frühjahrsbeginn keimt neue Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt auf.

Kampf ist Trumpf auf tiefen Glötter Boden

Auf extrem tiefem Boden im Lilienstadion war zu keinem Zeitpunkt an gepflegtes Kurzpassspiel zu denken. Vielmehr war Laufbereitschaft angesagt. Beide Mannschaften gingen von Beginn an konzentriert zu Werke, aber erst nach knapp einer halben Stunde wurde es in beiden Strafräumen gefährlich.

Die erste gute Möglichkeit bot sich Holzkirchen, doch Philipp Buser verpasste eine Hereingabe knapp. Keine 120 Sekunden später jubelten die Glötter. Etwas glücklich sprang der Ball von Dominik Wohnlich genau in die Gasse des gestarteten Jonas Stutzmüller. Der SSV-Angreifer ließ SVH-Keeper Marcel Randi stehen und schloss zum 1:0 ab (31.).

Diese Führung sollte jedoch nicht lange halten. Die Rieser antworteten prompt per Doppelschlag. Nach einem schnell ausgeführten Einwurf von Jörg Strauß markierte Daniel Kienle das 1:1 (36.). Keine zwei Zeigerumdrehungen später landete die Kugel erneut bei Kienle, der nach einer Ecke aus nächster Nähe zum 1:2 einnetzte.

Von diesem Schock mussten sich die SSV-Kicker in der Halbzeitpause erst einmal erholen, kamen dann aber gestärkt aus der Kabine. Mit großem Einsatz gelang Jonas Stutzmüller nach der Flanke von Wohnlich das 2:2 (47.). Fortan wurde es auf schwierigem Geläuf immer zerfahrener. Nach gut einer Stunde musste Keeper Dominik Trenker einen Freistoß von Buser in höchster Not klären.

Am Ende jubelt die SSV Glött

Bis in die Schlussminuten hinein blieb es eine völlig offene Partie. Das bessere Ende hatten die Blau-Weißen. Aus einem ruhenden Ball heraus folgte in der 90. Minute die Entscheidung für Glött. Nach einem Eckball von Pius Galgenmüller trat Neuzugang Markus Weigl auf den Plan und traf per Kopfball zum umjubelten 3:2-Siegtreffer.

SSV Glött: Trenker; Bacherle, J. Schneider, Schrettle, Weigl, Kaya (61. Strehle), Kopp (61. Ostertag), Martin, Wohnlich (77. Galgenmüller), Pejic (90.+1 B. Waidele), Stutzmüller Tore: 1:0 Jonas Stutzmüller (32.), 1:1 Daniel Kienle (36.), 1:2 Daniel Kienle (38.), 2:2 Jonas Stutzmüller (47.), 3:2 Markus Weigl (90.+2) Zeitstrafe: Jakob Schneider (40./Glött) Schiedsrichter: Frank Mühlenberg (TSV Georgensgmünd) Zuschauer: 170