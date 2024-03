Derby in Donaualtheim bleibt ohne Gewinner

Fußball-Kreisklassen: Der SV Donaualtheim ist weiter sieglos, Gast Kicklingen büßt wertvolle Punkte ein. Ein schöner Einstand für Unterthürheims Neu-Trainer.

Die befürchtete Heimniederlage musste der SV Aislingen zum Start ins Fußball-Frühjahr gegen den Tabellenführer der Kreisklasse West II einstecken (2:4). Schlusslicht Weisingen gelang auch gegen Gast Reisensburg der erste Saisonerfolg nicht (1:1). Ebenfalls 1:1 spielte Ziertheim daheim gegen Röfingen, während die SG Bächingen/Medlingen bei TGB Günzburg 0:1 unterlag. Drei Partien wurden in der Kreisklasse Nord II nachgeholt. Während dabei Kicklingen im Derby bei Schlusslicht Donaualtheim nicht über ein 1:1 hinauskam, gewann Schretzheim beim FC PUZ souverän mit 4:0. Unterthürheim freute sich über ein 3:2 im Lokalduell mit dem TSV Wertingen II.

Kreisklasse West II

Weisingen – Reisensburg-L. 1:1

Im Duell der beiden Absteiger hatten die Gäste den besseren Start und gingen nach zwölf Minuten durch Luca Wagner in Führung. Die Weisinger versteckten sich nicht und kamen wenig später zum verdienten Ausgleich: Nachdem Maximilian Knötzinger auf die Reise geschickt worden war, fand seine Hereingabe Spanien-Rückkehrer Diego Seiler Hermida, der sicher aus kurzer Distanz vollstreckte. Bis zur Halbzeit kam Reisensburg noch zu zwei guten Abschlüssen, die je doch in letzter Sekunde vereitelt werden konnten. Auch nach dem Seitenwechsel hatten die Gäste die besseren Chancen, doch Timo Kaltenstadler konnte zweimal auf der Linie klären. Mit vereinten Kräften wurde das Unentschieden über die Zeit gebracht. (DUT)

Ziertheim-D. – Röfingen 1:1

Beim ersten Punktspiel 2024 gab es keinen Sieger. Die Heimelf hatte in der ersten Hälfte die besseren Spielanteile, scheiterte jedoch mit ihren Abschlüssen am Keeper der Gäste. Röfingen wurde in der ersten Halbzeit nur einmal gefährlich. Nach der Pause war es lange Zeit eine ausgeglichene Partie ohne große Höhepunkte. In der Schlussphase brachte Lokodi die Gäste nach einem Konter in Führung (80.). Ziertheim stemmte sich gegen die drohende Niederlage und erzielte per Elfmeter in der 88. Minute den verdienten Ausgleich zum 1:1. Torschütze war Dominik Jankowetz. (jugo)

Dominik Jankowetz (rechts) gelang der späte Ziertheimer 1:1-Ausgleich gegen Röfingen. Foto: Karl Aumiller

Aislingen – Burgau 2:4

Gegen den Ersten klingelte es bereits nach einer Minute im grün-weißen Gehäuse. Wegen einer Abseitsstellung zählte der Treffer allerdings nicht. Drei Minuten später führten die Gäste dann doch 1:0: Dennis Vogele traf nach einem Eckball. Wiederum nach einem Eckstoß sorgte Kapitän Luca Rogg für das 0:2 (26.). Erst jetzt setzte Aislingen zum Gegenangriff an. Nach zwei erfolglosen Versuchen versenkte Niklas Hahn das Leder durch die Beine des Keepers hindurch in den Maschen – 1:2. Gleich darauf visierte Burgau den Torpfosten an. Kurz vor dem Wechsel konnte Niklas Hahn ein „Geschenk“ nicht nutzen. Er setzte sich dann in der 48. Minute im Alleingang durch und sorgte für den Ausgleich. Die Freude hielt nicht mal eine Minute an, ehe Luca Rogg wieder zuschlug – 2:3. In der 64. Minute sorgte Samuel Cilek auf Zuspiel von seinem Kapitän für das 2:4. Aus einer Überzahl in der Schlussphase (Ampelkarte gegen Burgau) konnten die Kapellenbergler keinen Profit mehr schlagen. (EST)

Kreisklasse Nord II

Donaualtheim – Kicklingen 1:1

Der SVD startete furios in das Nachholspiel. Steffen Reiter erfreute die Heimfans unter den rund 100 Zuschauern schon nach drei Minuten mit der Führung. Buttler hatte einen Freistoß getreten, Hartmann mit dem Kopf verlängert. Kicklingen tat sich in der Folge schwer. Gut eingestellt von Trainer Galgenmüller, ließ die Defensive der Hausherren wenig zu. Wurde es dann einmal doch gefährlich, war Torwart Sturm zur Stelle. Erst nach sieben Minuten der zweiten Hälfte gelang Mario Meier per Foulelfmeter der 1:1-Ausgleich. Weitere Tore sahen die Fans in Donaualtheim nicht mehr. (YGAL)

FC PUZ II – Schretzheim 0:4

Der BCS startete sehr gut in die erste Partie nach der Winterpause. Torjäger Behringer traf innerhalb von acht Minuten doppelt und brachte sein Team in Führung. In der 5. Minute setzte sich Martin Schromm durch und bediente Behringer in der Mitte, der nur noch einschieben musste. Kurz darauf brachte Neuzugang Florian Büttner eine passgenaue Flanke vors Tor, die Behringer zum 0:2 einnetzte. Auch in der zweiten Halbzeit waren die Schretzheimer das bessere Team. In der 52. Minute traf Emanuel Ilias unhaltbar ins lange Eck zum 0:3. Kurz vor Schluss machte Martin Schromm den Sack zu – 0:4. Es war ein verdienter Auswärtssieg für den BC Schretzheim. (MÜDA)

Unterthürheim – Wertingen II 3:2

Ein gelungener Einstand für Neu-Trainer Karl Baumann. In eine ausgeglichenen erste Halbzeit ging der TSV bereits in der 8. Minute in Führung: Julian Wörle traf nach Freistoßflanke von Matthias Schäffler. Weitere Chancen vor der Halbzeit verstrichen auf beiden Seiten ungenutzt. Nach dem Wechsel verpasste Armin Rebele das mögliche 2:0. Und im Gegenzug glich Dominik Wörle zum 1:1 aus. Die Rot-Weißen zeigten Kampfgeist und zogen durch einen Hammer von Alexander Drexler wieder in Front (65.). In der 79. Minute verwertete Matthias Müller eine Traumflanke von Moritz Bestle per Kopf zum vorentscheidenden 3:1. Wertingen steckte nicht auf und kam in der letzten Minute der Nachspielzeit durch Bastian Völk noch zum Anschlusstreffer. (tsvu)