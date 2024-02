Fußball

vor 34 Min.

Ein neuer Trainer für Spitzenreiter Wertingen

Plus Fußball: Daniel Schneider hört im Sommer beim Bezirksligisten TSV Wertingen auf. Der Nachfolger für den erfolgreichen Coach ist bereits gefunden.

Von Michael Thiel

Es ist eine überraschende Meldung zum Start ins Fußball-Frühjahr: Daniel Schneider, Trainer des aktuellen Bezirksliga-Tabellenführers TSV Wertingen, verlässt die Zusamstädter auf eigenen Wunsch zum Ende der Saison. Der 37-Jährige möchte eine fußballerische Pause einlegen, um mehr Zeit mit der eigenen Familie verbringen zu können.

Die Wertinger Verantwortlichen hätten sehr gerne mit Schneider weitergearbeitet, Gründe für eine Beendigung der Zusammenarbeit vonseiten des Vereins gab es nämlich keine. Schneider hat die Wertinger Mannschaft zur Saison 2022/2023 übernommen und seitdem spürbar weiterentwickelt. Auch dank Schneider ist der TSV aktuell Spitzenreiter in der Bezirksliga Schwaben Nord und könnte in dieser Saison erstmals in der Vereinsgeschichte den Aufstieg in die Landesliga schaffen.

