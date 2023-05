FC Gundelfingen: Den guten Eindruck nicht verwischen

Fußball-Bayernliga Süd: Das Saisonziel hat der FC Gundelfingen schon erreicht, gegen den FC Ingolstadt II tritt er dennoch motiviert an.

Feierstimmung herrscht beim FC Gundelfingen nicht nur wegen des Jubiläumswochenendes. Gerade wird bei den Grün-Weißen das 100-jährige Bestehen nachgefeiert, die Bayernliga-Fußballer genießen derweil den seit vergangener Woche auch rechnerisch feststehenden Klassenerhalt. Da soll der Heimauftritt am Samstag (15 Uhr) gegen den FC Ingolstadt II keinesfalls zum Stimmungskiller werden.

Motivationsgründe hat allein schon der Gegner vor dem Hinspiel geliefert, als die Ingolstädter trotz bester Witterungsbedingungen auf dem Kunstrasen antraten – und das auch damit begründeten, dass sie sich auf dem für die Gundelfinger nicht gewohnten Geläuf einen Wettbewerbsvorteil ausrechneten. Was sich bewahrheitete, der FCG verlor 1:3 und kurz vor Schluss flog Torhüter Dominik Dewein vom Platz. Was bei Trainer Stefan Anderl, der im Nachgang auch noch für zwei Partien gesperrt wurde, noch heute nachwirkt. Allein schon deshalb wird Anderl die Saison keinesfalls ausklingen lassen.

Gundelfingen zuletzt etwas defensiver

Zuletzt hatte Anderl seinen Schützlingen eine etwas defensivere Ausrichtung verordnet. Ziel war es, die Kompaktheit herzustellen, mit der die Gundelfinger vor der Winterpause so erfolgreich aufgetreten waren. Unvergessen ist etwa der 1:0-Sieg gegen den TSV Landsberg im November, als die Grün-Weißen über sich hinauswuchsen. Ähnliches erhofft sich der Coach nun gegen die spielstarken Ingolstädter – und dass vor allem die am Saisonende scheidenden FCG-Kicker beim vorletzten Auftritt im Schwabenstadion einen guten Eindruck hinterlassen wollen.

Neben Dominik Dewein (FC Memmingen), René Schröder und Maximilian Braun (beide pausieren) geht auch Verteidiger Maximilian Leicht. Der 26-Jährige war vergangenen August vom Bezirksligisten FC Affing gekommen, aus beruflichen Gründen ist ihm der Aufwand nun allerdings zu groß geworden. Nach bislang sieben Bayernliga-Einsätzen tritt er sportlich etwas kürzer und schließt sich den SF Bachern an. Die spielen aktuell in der Kreisklasse Aichach und haben noch Aufstiegschancen.

FC Gundelfingen: Dewein, Ratter; Böck, Anzenhofer, Schröder, J. Fink, Danzer, Brugger, Leicht, Schneider, Braun, Sailer, Müller, Miller, Hafner, Noller, Tarakan, Bavanda, Ost, Neziri

Der Gegner des FC Gundelfingen

Eigentlich wäre die Regionalliga die richtige Bühne für die Zweitvertretung des FC Ingolstadt 04. Dort würden die Talente auch gerne spielen, dort waren sie zwischen 2011 und 2019 durchgehend erfolgreich am Ball – und wären es vermutlich heute noch, wenn die Profis da keinen Strich durch die Rechnung gemacht hätten. Denn nach dem Zweitliga-Abstieg 2019 musste das Ingolstädter „Fohlenteam“ zwangsweise in die Bayernliga runter. Und auch in der laufenden Runde war früh klar, dass die Ingolstädter U21 keine Aufstiegschance hat, nachdem die Profis nach der Winterpause alle Chancen auf die Zweitliga-Rückkehr verspielten. Trotzdem hätte sich Alexander Käs gerne als Vizemeister von der Ingolstädter Trainerbank verabschiedet, doch nach dem 1:1 beim VfB Hallbergmoos und dem 0:2 gegen den FC Memmingen ist der Zug abgefahren. In den bisherigen drei Duellen mit dem FC Gundelfingen gewannen die Oberbayern beide Heimspiele, die Partie im Schwabenstadion endete in der vergangenen Saison 1:1.