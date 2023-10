Glött hat’s dringend nötig, die Gundelfinger U 23 etwas weniger

Fußball-Bezirksliga Nord: Beim Derby am Samstag im Lilien-Stadion will der Gastgeber über ein stabiles Mittelfeld zum Erfolg kommen.

Bereits am Samstag (15 Uhr) kommt es in der Fußball-Bezirksliga Nord zum Landkreis-Derby zwischen Gastgeber SSV Glött und der U 23 des FC Gundelfingen. Während die Lilien (7 Punkte) am Tabellenende dringend jeden Zähler für den Klassenerhalt benötigen, können die zehnplatzierten Gärtnerstädter (19) das Duell nach zuletzt zwei Siegen relativ gelassen angehen.

Glött muss jüngste Niederlage verdauen

Die jüngste Niederlage bei Mitkonkurrent Griesbeckerzell mussten die Glötter Kicker erst einmal verdauen. Die Enttäuschung war groß nach einer weiteren verpassten Chance, sich in der Tabelle entscheidend zu verbessern. Nun stehen mit Gundelfingen und Holzkirchen zwei enorm wichtige Heimspiele an. Um überhaupt noch einmal in eine aussichtsreiche Lage zu kommen, müssen beide Spiele gewonnen werden.

Für den beruflich verhinderten SSV-Coach Markus Rickauer haben unter der Woche Peter Eggle und Edi Keil das Training geleitet. Ihr Kader ist momentan so gut wie vollzählig, somit sollte das Schlusslicht nach dieser Trainingswoche gut vorbereitet in das Derby gehen. Gegen die Gärtnerstädter gilt es insbesondere das Mittelfeld zu stabilisieren. Zuletzt hatten sich dort große Lücken offenbart. Die führten dazu, dass die Glötter nur noch hinterherlaufen konnten. Die Bilanz der Lilien gegen die FCG-U 23 ist insgesamt ausgeglichen.

Gundelfingen nimmt nichts auf die leichte Schulter

„Die werden rennen wie die Wiesel“, ist sich demnach FCG-Trainer Peter Stegner sicher: „ Glött hat physisch starke Spieler, die uns alles abverlangen werden. Zudem haben sie noch einen Joker namens Ingo Feistle in der Hand, der die Qualität dieser Mannschaft wesentlich erhöht.“ Auch einen Einsatz von Glötts Co-Trainer Eddi Keil haben die Gundelfinger, die zur Saisonhalbzeit unbedingt die 20-Punkte-Marke knacken wollen, auf der Rechnung.

Ihre Trainingswoche war derweil eher suboptimal. Stegner: „Das regnerische Wetter ließ nicht viel zu.“ Den widrigen Platzbedingungen zum Trotz haben die Mannen um Kapitän Philipp Urban am Donnerstag die letzten Weichen für den Lokalkampf gestellt. Verzichten müssen die Gundelfinger dabei neben den verletzten Moritz Bschorer und Bernhard Rembold auch auf den erkrankten Dennis Mikolin sowie auf Mittelfeld-Akteur Daniel Karpf. Letzterer hat sich im Spiel gegen Holzkirchen den Zeh gebrochen und fällt deshalb für den Rest des Kalenderjahres aus.

Zu Punktspielen standen sich die beiden Kontrahenten letztmals in der Kreisliga-West-Spielzeit 2021/22 gegenüber. Am 3. Oktober 2021 gelang der Gundelfinger U 23 ein 3:1-Heimerfolg. Auch das Rückspiel am 24. April 2022 in Glött ging mit 4:2 an die Gärtnerstädter, die anschließend via Relegation den Sprung in die Bezirksliga schafften. Die SSV Glött folgte ein Jahr später als Meister der Kreisliga West.