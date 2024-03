Glötter Sechs-Punkte-Spiel zum Frühjahrsstart

Fußball-Bezirksliga Nord: Schlusslicht SSV Glött erwartet den SV Holzkirchen am Sonntag im Kellerduell.

Früher als zunächst geplant müssen die Glötter Fußballer ihren Versuch einer Aufholjagd in der Bezirksliga Nord starten. Denn bereits am Sonntag (15 Uhr) steht das wichtige Nachholspiel daheim gegen den SV Holzkirchen an.

Es ist ein sogenanntes Sechs-Punkte-Spiel und für die Lilien ihre womöglich erste und zugleich letzte Chance, um nochmals Hoffnung in Sachen Ligaerhalt zu schöpfen. Seit der Winterpause steht mit Peter Eggle in dieser Saison bereits der dritte Trainer auf der Kommandobrücke. Der spielende Coach und Abwehrchef hat nun die schwierige Aufgabe, zu versuchen, das Ruder doch noch einmal herumzureißen.

Mit den Tests ist Glötts Trainer zufrieden

Mit der Testspielphase zeigte sich Eggle durchaus zufrieden: „In der Vorbereitung gibt es immer Höhen und Tiefen, aber im Großen und Ganzen sehe ich eine positive Entwicklung der Mannschaft. Die Jungs ziehen voll mit, sind in Sachen Fitness und Laufbereitschaft richtig gut dabei.“ Und befragt nach dem Leistungsstand seiner Truppe meint der Trainer: „Wo wir jetzt genau stehen, kann ich leider nicht genau sagen. Am Ende ist wichtig, dass wir am Sonntag das Spiel gewinnen, egal wie.“

Doch auch auf der Gästeseite steht viel auf dem Spiel. Tabellenvorletzter Holzkirchen (14 Punkte) könnte mit einem Sieg bei Schlusslicht Glött (8) auf die Relegationsränge klettern und seine Chance auf den direkten Klassenerhalt erhöhen. Diese Ausgangslage verspricht einen kampfbetonten Schlagabtausch im Lilienstadion.

Aufgeben gibt es nicht in Glött

SSV-Trainer Peter Eggle kann fast aus dem Vollen schöpfen. Lediglich Mehmet Taner fehlt verletzt und wäre zudem rotgesperrt. Der Mittelfeldspieler erzielte im Hinspiel den Treffer zum 1:0-Auftaktsieg. Nun müssen seine Teamkollegen für Tore sorgen. Stürmer Philipp Strehle und Dominik Wohnlich haben in den Tests gezeigt, dass mit ihnen zu rechnen ist. Die Blau-Weißen haben sich längst noch nicht aufgegeben. Wer die SSV kennt, der weiß, dass es in Glött schon die unmöglichsten Aufholjagden gegeben hat.

