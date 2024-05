Gundelfingens U23 muss einfache Dinge wieder verinnerlichen

Fußball-Bezirksliga Nord: Punkte sammeln etwa wäre hilfreich für die U 23 des FC Gundelfingen.

Nach der 0:4-Pleite gegen Griesbeckerzell stehen die Vorzeichen der Gundelfinger Fußball-U 23 mit Blickrichtung Bezirksliga-Saisonende auf Relegation. Trotz fünf Punkten Rückstand auf den rettenden Rang zwölf (Griesbeckerzell) will FCG-Trainer Peter Stegner die restlichen drei Spiele aber keineswegs abschenken und hofft auf Ausrutscher des Konkurrenten: „Griesbeckerzell tritt beim Saisonfinale gegen Stätzling an – und das Spiel zuvor in Glött müssen sie auch erst mal gewinnen.“ Grundvoraussetzung ist allerdings, dass die Gundelfinger ihre Aufgaben erledigen und die Heimpartie am Sonntag gegen Rain II erfolgreich bestreiten.

Gundelfinger Kellerduell

Der Vergleich der Zweitvertretungen ist heuer zum Kellerduell geworden. Die Tillystädter stehen aktuell mit fünf Punkten hinter dem FCG auf dem zweiten Abstiegsrelegationsrang und müssen ihrerseits zudem noch aufpassen, dort nicht noch von Glött abgefangen zu werden und direkt abzusteigen. Die Tendenz spricht momentan jedoch klar für die Rainer, die in den vergangenen Partien, etwa gegen Wörnitzstein (2:2), Griesbeckerzell (1:1) oder Jettingen (3:0), respektable Ergebnisse erzielten. Zuletzt gab es eine 1:3-Niederlage gegen Spitzenreiter Wertingen.

Das Hinspiel dreht Gundelfingen noch

Die FCG-U 23 bäckt nach fünf Niederlagen in Serie kleinere Brötchen und will versuchen, jeden Punkt mitzunehmen. „Wir müssen wieder die einfachen Dinge verinnerlichen, es muss nicht jeder Pass gleich die direkte Torvorlage sein“, sagt Stegner: „Es geht jetzt darum, Sicherheit ins eigene Spiel zu bekommen und eine gewisse Aufopferungsbereitschaft an den Tag zu legen.“ Die Verletzungssorgen plagen derweil nicht nur die Bayernliga-Kicker, auch Stegner muss auf die Verletzten Daniel Karpf und Nik Groepper verzichten (Muskelverletzungen). Zudem steht ein Einsatz von Torhüter Moritz Bschorer nach einer Augen-OP auf der Kippe.

Im Hinspiel hatten die Gärtnerstädter das bessere Ende für sich. Den 0:1-Pausenrückstand durch TSV-Torjäger Niko Schröttle drehten Laurin Völlmerk (2) und Edwin Tarakan zu einem 3:1-Auswärtssieg für Gundelfingen. (fcg)

