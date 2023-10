Wertingen ist vorzeitig Herbstmeister

Fußball-Bezirksliga Nord: Aus dem Pausenrückstand in Günzburg wird ein sicherer 3:1-Auswärtssieg des TSV Wertingen.

Der TSV Wertingen ist Herbstmeister in der Fußball-Bezirksliga Nord – und das vorzeitig. Der „Titelgewinn“ gelang am 13. Saisonspieltag durch einen 3:1-Auswärtserfolg beim FC Günzburg. Zur Pause lagen die Zusamstädter noch in Rückstand. Das Team von Trainer Daniel Schneider ließ sich davon aber nicht beeindrucken und drehte die Partie verdient.

Bei regnerischen Bedingungen war gleich viel Tempo im Spiel. Nach mehreren kleineren Torannäherungen beiderseits ließ nach einer Viertelstunde Günzburgs Stefan Smolka aufhorchen. Ein Ball des Verteidigers von der Mittellinie wurde immer länger und landete auf dem TSV-Querbalken. Wenig später blieb Wertingens Torjäger David Spizert auf der Gegenseite aus spitzem Winkel erfolglos. In der 22. Minute ging Günzburg in Führung, als ein abgefälschter Freistoß von Smolka im rechten unteren Eck landete. Wertingen war jedoch die spielbestimmende Mannschaft und der Ausgleich lag bereits im ersten Durchgang in der Luft. Doch auch Maximilian Beham traf in der 45. Minute nur die Latte.

Wertinger Blitzstart nach der Pause

Die Gäste erwischten dann einen Blitzstart in die zweite Halbzeit. Über Marcel Mayr gelang der Ball zu Spizert, der das Spielgerät im Liegen an FCG-Keeper Matthias Möhnle zum Ausgleich vorbeibrachte – 1:1. Nur sechs Minuten später hatten die Zusamstädter das Spiel gedreht: Alexander Wiedemann verlängerte einen hohen Ball von Christoph Prestel an den zweiten Pfosten, wo Max Knöpfle per Direktabnahme zum 1:2 ins kurze Eck traf.

Weitere Chancen für Gast Wertingen

Wertingen erspielte sich weitere Chancen, von Günzburg kam nur noch wenig. So war das nächste Wertinger Tor abzusehen. Wiedemann spielte in der 65. Minute in den Lauf von Torjäger Spizert, dieser war durch und traf wuchtig ins kurze Eck – 1:3. In der Schlussphase kam kein einziges Mal das Gefühl auf, dass die Partie nochmals eng werden könnte.

TSV Wertingen: Scherl; Wiedemann, M. Fischer, Knöpfle, Beham (76. Rueß), Prestel (80. Schiermoch), Gebauer, Kotter, Gerold (85. Rasic), Mayr (85. Schwarzfischer), Spizert (90. Müller) Tore: 1:0 Stefan Smolka (22.), 1:1 David Spizert (48.), 1:2 Max Knöpfle (54.), 1:3 David Spizert (65.) Schiedsrichter: Maximilian Wagner (Kempten) Zuschauer: 120

Bilder vom TSV-Sieg unter donau-zeitung.de und „Bilder“, wertinger-zeitung.de, „Bilder“