TSV Wertingen: Ein Remis, das nur Bäumenheim hilft

Handball: Die Wertinger Bezirksliga-Männer liefern einen Kampf auf Augenhöhe.

In einem nervenaufreibenden Bezirksliga-Derby trennten sich die Wertinger und Bäumenheimer Handballer mit einem 27:27-Unentschieden. Vor 250 begeisterten Fans – unter ihnen Landrat Markus Müller – war es das erwartete Spiel auf Augenhöhe.

Im ersten Abschnitt dauerte es 20 Minuten, ehe sich die Wertinger erstmals mit zwei Toren absetzten. Die Gäste ließen nicht locker und egalisierten den Spielstand zur Pause – 12:12. Nach Wiederanpfiff drückten die Zusamstädter deutlich aufs Tempo und erarbeiteten sich durch Robin Ost eine komfortable 21:17-Führung. Im Nachgang betrachtet, wähnte sich die Reitenauer-Truppe nun wohl zu sehr in Sicherheit und kassierte durch Bäumenheims starke Außenspieler schön herausgespielte Gegentreffer. Bäumenheim war nun galliger und glich in der 52. Minute erneut zum 24:24 aus.

Spannende Schlussphase in Wertingen

Zwei Minuten vor Schluss drohte die Partie gar komplett zu kippen, als Matthias Klement Bäumenheim per Siebenmeter 26:26 in Führung warf. Wertingen, angeführt von Leistungsträger Thomas Reissner, zeigte vor den frenetischen Fans jedoch Moral und traf kurz vor Schluss durch Laurin Thierauf zum leistungsgerechten Remis. Am Ende reichte Bäumenheim der Punkt, um den Aufstieg in die BOL fix zu machen. Die Wertinger stehen mit drei Punkten Rückstand auf den Tabellendritten Göggingen auf Rang vier. Durch dieses Remis ist man auf ein Scheitern Göggingens in den letzten beiden Spielen angewiesen, um noch auf den dritten Aufstiegsplatz zu gelangen.

Spielfilm: 4:4, 8:7, 12:12 – 19:17, 23:23, 27:27; TSV-Männer I: Röhr, Bestle; Nagler(3 Tore), Burkard (1), Gump (4), Reissner (10/5 Siebenmeter), Munz (1), Reiner, Reitenauer (1), Thierauf (4), Straub, Sailer, Ost (3)

Damen des TSV Wertingen unterliegen

Die Wertinger Damen unterlagen mit dezimiertem Kader knapp 23:21 gegen den BOL-Tabellennachbarn TSG Augsburg. Nach ausgeglichenen ersten 30 Minuten lag das Giel/Bestle-Team zur Pause zwei Tore zurück (10:12). Mitte der zweiten Hälfte stand es 16:17. Wie bereits im Hinspiel wurde nun die torgefährlichste Wertingerin, Hanna Fischer, direkt gedeckt, was den Spielfluss der Gasteberinnen erheblich störte. Augsburgs Torjägerin Anja Schröder brachte der TSV dagegen über die gesamte Partie nicht in den Griff. Mit insgesamt zwölf Toren und sechs Treffern in Folge warf sie die Gäste zum vorentscheidenden 18:22 in der 53. Minute. Zu allem Überfluss verletzte sich noch TSV-Spielmacherin Andrea Gump und musste die Partie vorzeitig beenden.

Spielfilm: 3:3, 5:3, 7:6, 7:8, 8:10, 10:12 – 11:15, 12:16, 16:19, 17:20, 19:22, 21:23; TSV-Frauen: Miriam Wenninger, Lisa-Marie Rehm; Andrea Gump (4/1), Lena Eisele (3), Ronja Eisele, Kathleen Dieminger (1), Emma Fritsch (1), Hanna Fischer (7/3), Pia Heindel (4), Svenja Gerhards (1), Emma Biedermann

Am besten machte es Wertingens Herren-Reserve in der Bezirksklasse mit einem 27:25-Derbysieg gegen die HSG Lauingen-Wittislingen II. Zwischenzeitlich mit fünf Toren in Rückstand, schlugen die ersatzgeschwächten Gastgeber erst fünf Minuten vor Schluss zu und zogen durch den überraschenden Sieg mit den Gästen auf Rang drei gleich.

Spielfilm: 4:4, 7:10, 8:12 – 15:19, 20:21, 27:25; TSV-Männer II: Biedermann, Grande, Heinrich, Schweizer, Reitenauer Anreas (5/1), Steininger (6/2), Bengeser, Laslo (1), Seitz (4), Reitenauer Manuel (7), Fit (1), Osmani (5/1)