450 Jugendliche aus drei Landkreisen

Turnen: Der TV Lauingen richtet am 6. und 7. Mai das 37. Gaukinderturnfest aus.

Nach der Zwangspause wegen der Corona-Pandemie veranstaltet der Turngau Oberdonau am 6. und 7. Mai in Lauingen sein 37. Gaukinderturnfest. „Wir wollen wieder motiviert durchstarten“, so der Vorsitzende des Gauverbands, Jürgen Frey vom TSV Bäumenheim. Denn die letzte Breitensport-Veranstaltung dieser Art war 2019. Dann kann das Virus, dem auch das traditionsreiche Gaukinderturnfest zum Opfer fiel.

Ausrichter der traditionsreichen Veranstaltung ist nach dem TSV Bäumenheim im Jahr 2019 nun der Turnverein Lauingen „Eigentlich wären wir schon 2021 dran gewesen“, sagt Martin Rehm, seines Zeichens Organisationschef für die Veranstaltung und Abteilungsleiter beim TVL. Doch Covid-19 machte dem einen Strich durch die Rechnung. „Ich hoffe, dass wir nach einer so langen Pause wieder viele Kinder und Jugendliche für die Wettkämpfe gewinnen können“, ergänzt er. Startberechtigt sind alle Schülerinnen und Schüler des Turngaues Oberdonau, die nicht in der Gau- oder Kunstturnliga starten oder an Meisterschaften teilgenommen haben. Immerhin sind bei ihm inzwischen rund 650 Voranmeldungen aus den beiden Landkreisen eingetroffen. Das bedeute, so Rehm, dass man mit rund 450 Teilnehmern an diesem Mai-Wochenende rechnen könne. In Lauingen findet die Veranstaltung nun zum vierten Mal statt und erlebte 2006 mit über 600 Buben und Mädchen einen Rekord.

Größte Gau-Veranstaltung beim größten Verein TV Lauingen

Neben dem Gauturntag ist das Gaukinderturnfest die größte Veranstaltung des Turngaus. Der TVL ist mit über 1900 Mitgliedern der größte Sportverein im Landkreis Dillingen und mit fast 400 Mitgliedern bilden die Turner und Turnerinnen eine seiner größten Abteilungen.

Martin Rehm, der auch stellvertretender Turngauvorsitzender ist, hofft nach Corona „auf einen kleinen Aufschwung“. Dazu beitragen sollen auch relativ neue Wettkampfformen wie „Turn10“, das 2017 erstmals eingeführt wurde. Dabei können die Kinder ihre Übungen je nach Können selbst zusammenstellen und an Wettkämpfen teilnehmen. So darf man bei Sprung und Minitrampolin aus zehn unterschiedlichen Sprüngen jenen wählen, den man am besten beherrscht. An den anderen Geräten kann man aus einer Liste bis zu zehn Elemente auswählen und zusammenfügen.

Premiere feiert dabei der Turn10-Duo-Wettbewerb. Dabei kämpft ein Teilnehmer unter 18 Jahre und einer über 18 gemeinsam um die Siegeslorbeeren. Weiterhin gibt es auch die sogenannten P-Übungen, vorgeschriebene Übungen, die mit Punkten bewertet werden. Für die Nachwuchsturner in den verschiedenen Altersklassen der Jahrgänge 2004/2005 bis 2011 wird dabei ein aus Pflichtübungen bestehender Vierkampf durchgeführt. Die Mädchen turnen dabei Sprung, Reck, Schwebebalken, Boden, die Buben Boden, Sprung, Barren, Reck.

Viele fleißige Helfer in Lauingen

Eine derartige Veranstaltung braucht viele helfende Hände. Martin Rehm spricht von „60 zusätzlichen Helfer“, die erforderlich werden. Er hofft deshalb auf die Unterstützung vieler Eltern und weiterer Freiwilliger. Immerhin ist auch ein Rahmen- und Unterhaltungsprogramm etwa mit Spielstraße, Kinderschminken und einem großen Verpflegungsbereich geplant. „Wir schätzen, dass wir am Veranstaltungswochenende 90 Kuchen brauchen werden“, sagt er. Auch dabei hofft er auf die Unterstützung vieler freiwillig backender Helfer und vor allem Helferinnen.

Mit seinem Team ist Rehm schon seit dem vergangenen Jahr an den Vorbereitungen. Auch die Mädchen und Buben ab vier Jahre trainieren seit Monaten fleißig, ob am Reck, Schwebebalken, Barren, Boden, Kasten oder Minitrampolin. Schließlich geht es auch um Podiumsplätze, Urkunden und Medaillen bei Einzelwettkämpfen und Team-Duo-Wettbewerben.

Der Turngau Oberdonau im Bayerischen Turnverband umfasst die Landkreise Donau-Ries und Dillingen. Gegründet wurde er 1895 von den Turnvereinen aus Dillingen, Gundelfingen und Lauingen sowie von den Sportvereinen Donauwörth, Höchstädt, Wertingen, Monheim und dem TV Wemding. Im nächsten Jahr wird die Veranstaltung dann in Gundelfingen durchgeführt.