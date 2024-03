Gauliga im Turnen: Buttenwiesen und Harburg sind top

Schon zum Gauliga-Saisonauftakt setzten sich die Favoriten ab. Bei den Männern sind die Athleten des gastgebenden TSV Wertingen unter sich.

210 Aktive in insgesamt 42 Riegen gingen beim ersten Gauliga-Wettkampf 2024 in Wertingen an die Geräte und zeigten in allen Wettkampfklassen beachtliche Leistungen. Dominierend waren dabei die Turn-Hochburgen Buttenwiesen und Harburg.

Mit einem Vorsprung von bereits zehn Punkten führt die erste Mannschaft des TSV Buttenwiesen bei den Schülern C vor der KTV Ries. Rang drei belegen die Jungs aus Wittislingen mit einem komfortablen Abstand vor dem zweiten Team aus dem Zusamtal. In der Einzelwertung hat sich Sebastian Kehl (TSV Buttenwiesen) bereits wieder klar vor die Konkurrenten gesetzt. Als aktuell Vierter drang lediglich Wittislingens Joan Sporer in die Vorherrschaft des Leistungsturnnachwuchses ein.

Buttenwiesen mit 20 Punkten vorne

Auf insgesamt fünf Riegen hat sich das Feld bei der männlichen Jugend ausgeweitet. Auch hier liegt Buttenwiesen I mit 20 Punkten Vorsprung klar vor Wertingen und der KTV Ries. Die Einzelwertung führt Finn Danzig (Buttenwiesen) vor seinem Teamkollegen Kilian Kirchmann an.

Buttenwiesen jubelt beim Gauliga-Auftakt in Wertingen (hinten, von links): Sebastian Kehl, Finn Danzig, Rüdiger Knöferl, Kilian Kirchmann, Benn Danzig, Robin Freytag, Silvan Kehl, Kilian Steppe, Simon Kehrle, Philipp Knöferl, Jonas Bauer, Markus Sommer; (vorne, von links) Dietmar Kehl, Christoph Friegel, Max Wech, Louis Wüchner, Marcus Reschauer, Vinzent Kornmann. Foto: R. Knöferl

In der Ergebnisliste der Turner finden sich nur noch zwei Mannschaften des TSV Wertingen, sodass hier in der Einzelwertung die vereinsinterne Stadtmeisterschaft ausgeturnt wird. Marvin Bach und Dominik Mitschke trennt bisher nur ein Punkt.

Eine Wittislingerin auf Rang drei

Die weiblichen Konkurrenzen werden komplett vom TSV Harburg dominiert. Bei den Schülerinnen sicherte sich der TSV mit einem Vorsprung von fast neun Punkten den ersten Rang. Die weiteren Podestplätze belegen nach dem ersten Durchgang Monheim und Deiningen. Die Mädchen aus Lauingen halten auf dem vierten Platz noch Kontakt nach vorne. Dahinter sind die Abstände sehr gering, sodass im zweiten Durchgang noch einiges möglich ist. Beste Turnerin aus dem Landkreis Dillingen ist Anna Wörner vom TSV Wittislingen auf Platz drei. Einen Vorsprung von über zehn Punkten hat sich bereits die weibliche Jugend des TSV Harburg herausgeturnt. In den Kampf um die Podestplätze dahinter greifen Dillingen I, die KTV Ries und Wertingen ein. Auch Wittislingen I als Fünfter kann mit einer Leistungssteigerung aber noch ein Wort vorne mitsprechen. Platz zwei in der Einzelwertung holte sich die Dillingerin Louisa Dechand.

Marvin Bach vom TSV Wertingen an den Ringen. Er gewann in heimischer Halle die Männer-Einzelwertung. Foto: Roland Stoll

Auch bei den Turnerinnen ist Harburg das Maß der Dinge – mit knapp fünf Punkten vor der Riege aus Wertingen. Die Turngemeinschaft Lauingen-Wittislingen und der TV Dillingen komplettieren das Feld. Die Einzelkonkurrenz führt Pauline Fischer (Wittislingen) knapp vor drei Turnerinnen aus Harburg an. Spannung verspricht die Frage, wer letztlich die Nachfolgerin der zurückgetretenen Seriensiegerin Kathrin Wunderle (SSV Höchstädt) wird.