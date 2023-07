Der TSV Buttenwiesen dominiert

Turnen: Nachwuchs aus dem Zusamtal bei den Gauliga-Wettkämpfen der Altersklassen D und E in Wittislingen vorne. 180 Aktive waren an den Geräten.

Die Wittislinger Schulturnhalle war für den Turnnachwuchs die zweite Station der Gauliga-Wettkämpfe 2023. 31 Mannschaften mit insgesamt 180 jungen Turnerinnen an gingen am Samstag die Geräte, am Sonntag waren es noch 50 Jungs in zehn verschiedenen Riegen. In diesem Nachwuchsbereich dominieren die Teams aus Buttenwiesen jede Ergebnisliste und es wird erneut deutlich, dass die optimalen Trainingsbedingungen im Zusamtal sich bereits hier auszahlen.

Die erste Mannschaft der Schülerinnen E aus Buttenwiesen hat mit einer enormen Leistungssteigerung Platz eins erobert und liegt nun einen Punkt vor Harburg I. Beide Teams stellen hier eine Klasse für sich dar und sind uneinholbar vor Buttenwiesen II in Front. Um die Plätze hinter dem Podest kämpfen der TSV Wittislingen, mit einer deutlichen Leistungssteigerung jetzt auf Rang vier, der TV Lauingen und Wertingen I. Mit Franziska Kügle und Josephina Zwerger stellt Buttenwiesen die besten Einzelturnerinnen.

Harburg ravanchiert sich

Einen Führungswechsel gab es auch bei den Schülerinnen D. Mit knappem Vorsprung revanchierte sich hier der TSV Harburg I und schob sich an den Zusamtalerinnen vorbei. Das Führungsduo hat vor dem Rest des Klassements bereits einen Vorsprung von 30 Punkten und wird sich im letzten Durchgang einen interessanten Zweikampf liefern. Zwischen den zweiten Riegen dieser beiden Vereine ist ebenfalls ein spannendes Duell um den dritten Rang zu erwarten. Die Mädchen des TV Lauingen zeigten sich gut in Form und verbesserten sich auf Rang neun. Die weiteren LK-Teams finden sich in der unteren Tabellenhälfte wieder.

Carla Winter vom TV Dillingen bei ihrer Gaulinga-Bodenübung in Wittislingen. Foto: Karl Aumiller Foto: Karl Aumiller

Folgerichtig sind in der Einzelwertung auch nur Turnerinnen aus Harburg und Buttenwiesen unter den Top Ten zu finden. Lena Mayr (Buttenwiesen) musste ihrer Kontrahentin Lotta Mühleidner aus Harburg freilich den ersten Platz überlassen. Die Abstände sind allerdings äußerst gering und lassen noch einige Verschiebungen beim Finale zu.

Buttenwiesen "in eigener Liga"

In einer „eigenen Liga“ turnt aktuell der jüngste männliche Bundesliga-Nachwuchses des TSV Buttenwiesen. Mit über 20-Punkte-Vorsprung in der Tageswertung liegt die erste Riege eindrucksvoll vor ihren Vereinskameraden in Führung. Wittislingen hatte ersatzgeschwächt etwas Mühe, konnte Platz drei aber gerade noch vor dem TSV Wertingen verteidigen.

Seinen Vorsprung in der Einzelwertung hat Vinz Wech (Buttenwiesen) auf beachtliche 6,65 Punkte ausgebaut. Seine Teamkollegen Quirin Knab und Hein Tillmann haben die Plätze getauscht und werden die weiteren Podestplätze beim Finale unter sich ausmachen.

Wittislingens E-Schülerin Nahida Gundor wird von ihrer Trainerin Petra Hämmerle betreut. Foto: Aumiller Foto: Karl Aumiller

Auch bei den Schülern D führt der TSV Buttenwiesen I bereits uneinholbar mit 20 Punkten Vorsprung. Spannend bleibt dagegen der Kampf um die weiteren Podestplätze. Hier duellieren sich die KTV Ries und die zweite Riege aus dem Zusamtal. Die Jungs aus Wittislingen nutzten ihren Heimvorteil und haben jetzt vor dem letzten Durchgang ein Polster von elf Punkten vor der dritten Riege aus Buttenwiesen. Überragender Turner in dieser Altersklasse ist weiterhin Toni Mahler (Buttenwiesen). Punktgleich auf Rang zwei liegen Mattis Hahn (KTV Ries) und Joan Sporer aus Wittislingen.

