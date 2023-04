Der TV Dillingen verpasst die Sensation

Volleyball: Dillingen scheitert in der Relegation zur Landesliga an Ingolstadt II und Schwabing II. Dennoch ist der Bezirksliga-Aufsteiger mit dem Saisonverlauf sehr zufrieden.

In sechs engen Sätzen verpassten die Volleyballer des TV Dillingen den möglichen Aufstieg in die Landesliga. Beim Relegationsturnier unterlagen sie als Gastgeber den Teams aus Ingolstadt und München-Schwabing.

Zunächst traten die Dillinger gegen den MTV Ingolstadt II an. Der brachiale Aufschlag der Gäste setzte sie gleich unter Druck. Als sich das Heimteam endlich darauf einstellen konnte, brachte Zuspieler Edmon Atanous-Böhm seine Angreifer Rayan Böhm und Jonas Diekmann ins Spiel. So wurde etliche Punkte erzielt. Am Ende war der erste Satz aber mit 14:25 weg. Auch in den folgenden Durchgängen konnten Angreifer Ivan Wonenberg sowie die Mittelangreifer Lukas Riesenegger und Waldemar Makelky umkämpfte Zähler einfahren. Schlussendlich musste sich der TVD mit 0:3 (14:25; 18:25; 19:25) geschlagen geben.

Dillingen mit veränderter Formation

Für das zweite Spiel gegen FTM Schwabing II übernahm Rayan Böhm das Zuspiel, um das Tempo der Bälle zu erhöhen. Andreas Ludewigt rückte für ihn auf die Außenposition und überzeugte mit starken Aufschlägen und Angriffen. Libero Wladislaw Manschin konnte mit vielen wichtigen Annahmen den Ball im Spiel halten. Es kam zu vielen langen und umkämpften Ballwechseln. Der erste Satz wurde trotzdem mit 17:25 abgegeben.

Im zweiten Satz übernahm Christian Sander auf Außen und brachte mit seiner guten Annahme Ruhe ins Spiel. Im dritten Satz kam Jugendspieler Tim Nolder und der zweite Libero Max Hartmann ins Spiel. Auch sie traten in Bestform auf. Die beiden Sätze gingen trotzdem knapp an den Gegner (18:25, 18:25).

Der TV Dillingen stockt die Team-Anzahl auf

Dennoch freuen sich die Dillinger Volleyballer über die beste Saisonplatzierung der Vereinsgeschichte. Als Bezirksliga-Aufsteiger wurden sie auf Anhieb Bezirksliga-Zweiter und Relegationsteilnehmer. Der TVD blickt nun voller Zuversicht auf die kommende Saison und will in der Bezirksliga wieder vorne mit angreifen. Außerdem wird der Spielbetrieb in der Abteilung um eine zweite Herren-Mannschaft, ein neues Damen-Team und eine Jugendmannschaft erweitert.