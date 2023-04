Steinheim

10:36 Uhr

Die Gewerbeschau im Steinheimer Osten zieht tausende Besucher an

Plus Vom Holz- bis zum Ziegelhaus, von Schrauben bis zum Schlepper – Firmen zeigen in Steinheim, was sie draufhaben. Viele Interessierte kommen in den Dillinger Stadtteil.

Von Berthold Veh

Der Andrang im Osten Steinheims ist gewaltig. Vielleicht liegt es auch an der dreijährigen Corona-Pause, denn die achte Gewerbeschau "Steinheimer Osten" zieht am Sonntag Besucher und Besucherinnen in Scharen an. Hans Ayrle, Seniorchef des gleichnamigen Motorgeräte- und Landtechnik-Unternehmens, sagt bereits kurz vor 15 Uhr: "Wir werden die angepeilten 7000 Besucher schaffen." Im Dillinger Stadtteil scheint der Zustrom jedenfalls nicht abzunehmen. Es kommen Interessierte aus dem ganzen Landkreis Dillingen.

Petra und Martin Heckel sind aus Dattenhausen nach Steinheim gefahren. "Heute muss noch ein Rasenmäher her", sagt die Egautalerin. Und da will sich Martin Heckel informieren, was so auf dem Markt ist. "Und natürlich möchte ich auch Bekannte treffen", verrät der Dattenhauser, der auch den Schwenninger Bürgermeister Johannes Ebermayer und den CSU-Landtagskandidaten Manuel Knoll getroffen hat. Ein Magnet bei jungen Landwirten sind die PS-starken Traktoren auf dem Hof. Thomas Hitzler aus Aislingen ist mit seinem Freund Florian Wiedemann aus Heudorf vor Ort. "Wir schauen Schlepper an", sagt Hitzler. Vielleicht werde sein Kumpel demnächst eine neue Maschine kaufen.

