Messerangriff in Syrgenstein: Mann schwer verletzt - was bisher bekannt ist

Ein Streit zwischen zwei Männern ist am Samstag in Syrgenstein eskaliert. Ein Mann wurde mit einem Messer schwer verletzt. Die Kripo geht von einem versuchten Tötungsdelikt aus.

Die Kriminalpolizei ermittelt nach einem Messerangriff in Syrgenstein aufgrund versuchter Tötung. Ein 42-Jähriger soll Samstagnacht einen Mann mit einem Messer auf einen anderen Mann eingestochen haben. Der Vorfall ereignete sich laut der Kriminalpolizei Dillingen im Klausenweg in der 3914-Einwohner-Gemeinde. Zunächst sei es gegen 21.15 Uhr zu einem Streit zwischen dem 42-jährigen Tatverdächtigen und dem 56-Jährigen gekommen. Im weiteren Verlauf soll der Mann den 56-Jährigen mit einem Messer angegriffen und diesen dabei schwer verletzt haben.

Syrgensteiner mit Messer angegriffen – Tatverdächtiger festgenommen

Daraufhin konnte das verletzte Opfer sich zu Angehörigen flüchten. Dort wurde der Notruf verständigt. Die angerückten Polizeistreifen stellten den 42-Jährigen wenig später bei sich zu Hause und nahmen ihn vorläufig fest. Der Verletzte wurde laut Polizei vor Ort durch einen Notarzt erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Noch in der Nacht übernahm die Kriminalpolizei Dillingen den Fall, führte eine Vielzahl an Vernehmungen durch und war Sonntagmorgen noch mal vor Ort, wie der Leiter Kriminalpolizeiinspektion Dillingen Michael Lechner auf Anfrage der Redaktion mitteilt. Es wird von einem versuchten Tötungsdelikt ausgegangen. Der Tatverdächtige wurde am Sonntag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl. Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Mann aus Syrgenstein mit Messer verletzt: nicht mehr in Lebensgefahr

Aufgrund der laufenden Ermittlungen gibt die Kriminalpolizei zu dem Vorfall keine weiteren Informationen. Auch die Ursache für den den Streit und den folgenden Angriff sind bisher unbekannt. "Das ist Gegenstand der Ermittlung, die wir in Ruhe führen müssen", sagt Lechner. Der Kriminaloberrat teilt jedoch mit, dass der angegriffene Mann sich nicht mehr in Lebensgefahr befindet. Nach der Attacke sei er in einem Krankenhaus versorgt und am Sonntag operiert worden.

Syrgensteins Bürgermeisterin Mirjam Steiner sagt zu dem Vorfall: „Ich bin immer noch schockiert, dass so was bei uns passiert. Ich hoffe, dass es einmalig bleibt.“ Sie hoffe, dass es dem Verletzten bald wieder gut gehe und die Familie sich von dem Schock erhole. Und die Bürgermeisterin wünscht sich, dass die Menschen eher aufeinander zugehen und das Gespräch suchen, bevor so etwas passiert.

