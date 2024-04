Aus angefahrenem Spiegel in Wertingen wird Unfallflucht

Eine 22-Jährige touchiert im Vorbeifahren den Spiegel eines anderen Autos. Jetzt wird gegen sie wegen Unfallflucht ermittelt.

In Wertingen passierte am 28. April 2024 abends gegen halb elf ein Unfall. Eine 22-jährige Autofahrerin war laut Polizeiangaben auf der Dillinger Straße unterwegs, als sie aus Versehen mit dem Spiegel ihres Autos gegen den Spiegel eines am Straßenrand geparkten Autos stieß. Dabei ging der Spiegel des geparkten Autos kaputt. Statt anzuhalten und sich um den Schaden zu kümmern, fuhr die Frau demnach einfach weiter.

Ein Zeuge informierte die Polizei in Dillingen. Die Beamten machten sich auf die Suche und konnten die Fahrerin bei ihrer Adresse ausfindig machen. Der Schaden, der durch den Zusammenstoß entstanden ist, wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Jetzt muss sich die 22-Jährige wegen Verkehrsunfallflucht verantworten. (AZ)