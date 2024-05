Präventionstheater „Lug und Betrug“ gastiert in Wertingen

Die Veranstaltung in der Stadthalle bietet neue Wege der Aufklärung auf unterhaltsame Weise. Beteiligt sind die Seniorengemeinschaft Wertingen-Buttenwiesen, das Neue Theater Mering und die Polizei.

Nicht trocken, sondern als Theater inszeniert Betrugsfällen vorbeugen: Am Freitag, 31. Mai, um 18 Uhr bietet die Seniorengemeinschaft Wertingen-Buttenwiesen eine besondere aktuelle Aufklärung über „Lug und Betrug“ an der Haustüre durch „Enkelanrufe“ oder andere Betrügertricks. In Zusammenarbeit mit der kriminalpolizeilichen Bera­tungsstelle der Kripo Augsburg kommt die Theatergruppe „Neues Thea­ter Mering“ mit dem Stück „Lug und Betrug“ in die Stadthalle Wertingen.

In sechs verschiedenen Szenen werden unterschiedliche Betrugsmaschen vorgespielt. Nach jeder Spielszene erläutern Kriminalbeamte die Realität des gesehenen Geschehens und geben Tipps, wie man in solchen Situationen aufmerksam und angemessen reagieren sollte. Nicht nur beim Bühnenspiel geben die Kommissare Ratschläge im Umgang mit Betrugsversuchen, sondern auch an einem Infostand stehen Beraterinnen und Berater der Polizei Rede und Antwort zu Fragen und Sorgen der Besucherinnen und Besucher. Anschauliches Informationsmaterial unterstützt die Aufklärungsarbeit und sensibilisiert ebenfalls für das Thema „Lug und Betrug“.

Mit dem Präventionstheater soll nicht nur auf einzelne Betrügertricks aufmerksam gemacht werden, sondern gleichzeitig machen Spiel und Beratung deutlich, dass durch solche Straftaten Angst und Unsicherheit, Rückzug und Einsamkeit entstehen können und wie man diesen Emotionen und Reaktionen gegensteuern kann.

Das Präventivtheater steht allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern offen, nicht nur den Mitgliedern der Seniorengemeinschaft. Der Eintritt ist frei. Die Verantwortlichen der Seniorengemeinschaft Wertingen-Buttenwiesen hoffen auf eine volle Stadthalle Wertingen.