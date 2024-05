Wertingen

17:00 Uhr

Weber in Wertingen: "Eine gute Portion Bayern tut Europa gut"

Plus Manfred Weber, Chef der Europäischen Volkspartei (EVP) und Spitzenkandidat der CSU vor der Europawahl, spricht beim Volksfest in der Zusamstadt. Eine Debatte zwischen Weißwurst und Hendl.

Von Laura Gastl

Wer im Landkreis Dillingen viel unterwegs ist, dem dürfte sein Gesicht derzeit regelmäßig begegnen: Die Rede ist von Manfred Weber, Chef der Europäischen Volkspartei (EVP) und Spitzenkandidat der CSU vor der Europawahl am 9. Juni. In der Region hängen seine Plakate bereits an vielen Stellen, während andere Parteien lange noch zurückhaltend waren. Am Sonntag kommt der Europapolitiker leibhaftig in den Landkreis – zum politischen Frühschoppen auf dem Volksfest in Wertingen. Ein hochrangiger Auftritt im europäischen Wahlkampf.

Weber hat Markus Ferber mitgebracht, den schwäbischen Spitzenkandidaten der CSU (Platz 5). Ebenso wie die Höchstädterin Annemarie Jung, die mit ihren 22 Jahren die jüngste Europa-Listenkandidatin der CSU ist (Platz 26). Sie sitzen gemeinsam am Biertisch in der ersten Reihe, flankiert von Parteivertreterinnen und -vertretern aus der Region. Mit dabei ist auch der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Ulrich Lange.

