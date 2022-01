Bissingen

In Bissingen findet im Sommer 2022 ein Rock-Metal-Festival statt

Plus Auf einem Bolzplatz zwischen Hochstein und Bissingen findet im Juli ein Musikfestival statt - inklusive Camping und Feuershow. Etwa wie in Wacken. Nur kleiner.

Von Simone Bronnhuber

Jedes Jahr im August - die Corona-Pandemie mal ausgeschlossen - findet in einem beschaulichen Dorf in Schleswig-Holstein ein Musikfestival statt. Eines, das mittlerweile zu den größten Metal-Festivals der Welt zählt. Wer Rockmusik liebt, der weiß, wo der Ort Wacken liegt. Mehr als 70.000 Fans reisen jedes Jahr an, die Tickets sind in der Regel lange im Voraus ausverkauft. Ob so viele Menschen im Sommer 2022 ins schöne Kesseltal kommen, ist eher unwahrscheinlich. Aber die Pläne, die eine Gruppe junger Leute seit Wochen schmiedet und denen der Gemeinderat Bissingen zugestimmt hat, könnten der Anfang von etwas ganz Großem im Kesseltal sein. Denn: Am 16. Juli 2022 findet zwischen Bissingen und Hochstein ein Rock-Metal-Festival statt - inklusive Camping, Feuershow und mehreren Bands. Das "Wisdom Tooth Festival", kurz WTF, feiert Premiere. Bissingens Bürgermeister Stephan Herreiner sagt: "Jetzt geht es ab in Bissingen."

