vor 35 Min.

Abgeordneter fordert Expresszug Donauwörth – Nördlingen

Vielerorts in der Region wird an Trassen und Bahnhöfen gearbeitet. Das ist die Voraussetzung auch für eine regionale Mobilitätswende.

Der schwäbische Europaabgeordnete Markus Ferber bringt einen Interregio-Zug von Nordschwaben nach Stuttgart ins Gespräch

Als einen wichtigen Impuls sieht der schwäbische CSU-Bezirksvorsitzende und Europaabgeordnete Markus Ferber die neue Leistungs- und Finanzierungsver-einbarung zwischen dem Bund und der Deutschen Bahn. Demnach sollen in den Freistaat Bayern bis zum Jahr 2029 rund 436 Millionen Euro fließen. Auch Donauwörth und der Landkreis Donau-Ries sollen davon profitieren.

„Damit können wir die Schiene und auch die gesamte Eisenbahninfrastruktur samt Bahnhöfen leistungsfähiger machen“, sagt Ferber. Aber auch der barrierefreie Ausbau müsse konsequent selbst für kleinere Bahnhöfe vorangetrieben werden und dürfe auch nicht am Bahnsteig enden, so der Europaabgeordnete.

Drittes Gleis von Augsburg nach Donauwörth Voraussetzung

Die CSU Schwaben hatte sich zu Beginn des Jahres in einer Klausurtagung mit dem Thema Schieneninfrastruktur intensiv beschäftigt und dabei ein Positionspapier erarbeitet. „Es zeigt sich, dass wir hier das richtige Thema bearbeitet und die wichtigsten Ziele für Schwaben definiert haben. Mit den zusätzlichen Mitteln können wir auf unsere gute Arbeitsgrundlage zurückgreifen“, so der Bezirksvorsitzende. Im Mittelpunkt steht dabei der Ausbau der Schnellbahnstrecke von Augsburg nach Ulm. Die CSU Schwaben hat hier die Aufnahme in ein beschleunigtes Verfahren bereits gefordert, verbunden mit dem barrierefreien Ausbau aller Bahnhöfe entlang der Strecke und einer konsequenten Verbesserung des Nahverkehrs von der Schnellverbindung in die Fläche. Ebenso ist im Positionspapier die Forderung nach einer besseren Anbindung an den Flughafen München durch eine Express-S-Bahn und einen Interregio-Express von Augsburg über Pasing und den Hauptbahnhof zum Flughafen.

Reaktivierung von stillgelegten Strecken

Das dritte Gleis von Augsburg nach Donauwörth sei ebenfalls „eine dringende Voraussetzung“ für die Verbesserung des regionalen Nahverkehrs. Damit verbunden ist auch die Reaktivierung von bereits stillgelegten Bahnstrecken wie die Staudenbahn oder die „Memminger-Halte“. Die CSU Schwaben wird dabei in ihrem Positionspapier sehr konkret: „Wir fordern die Bestellung eines Interregio-Expresses von Donauwörth über Nördlingen–Aalen nach Stuttgart, um die länder-übergreifende Verbindung zwischen Bayern und Baden-Württemberg im nördlichen Schwaben zu verbessern. Und wir fordern den partiellen zweigleisigen Ausbau der Illertalbahn zur Angebotserweiterung sowie die vollständige Verwirklichung des Konzepts der Regio-S-Bahn in den Landkreisen Neu-Ulm, Günzburg, Unterallgäu und der Stadt Memmingen“, so Markus Ferber. (pm)

Themen folgen