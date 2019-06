vor 26 Min.

Auto kracht gegen Baum

30-Jähriger kommt mit seinem Wagen auf der Bundesstraße 2 von der Fahrbahn ab. Der Mann wird bei dem Unfall verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, ist am Samstagmorgen aus bisher ungeklärten Gründen ein 30-jähriger Autofahrer mit seinem Pkw auf der Bundesstraße 2 von Monheim her kommend kurz nach der Abfahrt Kaisheim-Süd zunächst nach rechts auf das Straßenbankett gekommen, ehe er übersteuerte und schließlich nach links von der Fahrbahn geriet.

Dort überfuhr er den Grünstreifen und den Radweg, fuhr eine Böschung hoch und kollidierte an einen Baum neben einem Waldweg. Dabei wurde der Fahrer leicht verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden, heißt es von den Gesetzeshütern. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Da der Fahrer ortsunkundig war und zu Fuß auf der B2 angetroffen wurde, suchten die Polizeibeamten längere Zeit nach dem Wagen.

