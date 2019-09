vor 38 Min.

Bahnwärterhaus ist nach Brand einsturzgefährdet

Die Kripo ermittelt, kann aber noch nicht in das Gebäude. Was ist die Ursache für das Feuer?

Von Wolfgang Widemann

Der Brand in einem alten Bahnwärterhaus im Wald östlich des Harburger Stadtteils Marbach gibt der Polizei noch Rätsel auf. Bekanntlich stand das Gebäude, das aus dem Jahr 1906 stammt und seit Jahrzehnten unbewohnt ist, in der Nacht auf Sonntag in Flammen. Die Feuerwehr ließ das Bauwerk mitten im Wald kontrolliert abbrennen. Das Obergeschoss und der Dachstuhl wurden zerstört. Bei der Suche nach der Ursache für den Brand ist die Kripo Dillingen, welche die Ermittlungen übernommen hat, noch nicht weitergekommen, so Leiter Michael Lechner. Das Haus sei einsturzgefährdet und deshalb nicht zugänglich. Deshalb müsse man erst einen Weg finden, wie man sicher in den Bereich gelangen könnte, in dem das Feuer mutmaßlich ausbrach.

Grundsätzlich ermittle man aktuell „in alle Richtungen“, erklärt Lechner. Ein Lokführer hatte am Sonntag gegen 3 Uhr die Flammen an dem abgelegenen Gebäude gesehen, das auf Kaisheimer Flur an der Bahnstrecke Donauwörth – Treuchtlingen liegt. Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Kaisheim, Gunzenheim und Mündling.

