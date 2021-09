Berger Kreuzung in Donauwörth wird zur Großbaustelle

Plus Der Knotenpunkt Berger Kreuz bei Donauwörth soll sicherer werden. Deshalb wird ab 25. September dort gebaut. Was die Autofahrer jetzt wissen müssen.

Das Berger Kreuz bei Donauwörth ist eine der wichtigsten Straßenkreuzungen in Nordschwaben. Jetzt wird es zur Großbaustelle. Autofahrer müssen sich ab kommendem Montag auf Verzögerungen und Umleitungen einstellen.