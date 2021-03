06:00 Uhr

Donau-Ries: Wo geht es zum kostenlosen Corona-Schnelltest?

Plus Seit Montag hat jeder Bürger Anspruch auf einen kostenlosen Corona-Schnelltest. Wo bekommt man den im Landkreis Donau-Ries?

Von Barbara Wild

Wo bitte geht’s zum kostenlosen Corona-Schnelltest? Diese Frage stellen sich immer mehr Menschen im Kreis Donau-Ries. Ministerpräsident Markus Söder hatte vergangene Woche nicht nur Lockerungen im Handel verkündet, sondern auch ab diesem Montag für jeden Bürger in Bayern einen kostenlosen Antigen-Schnelltest pro Woche versprochen – abgestrichen von Fachpersonal. Wo aber kann der Bürger aus dem Landkreis Donau-Ries einen solchen Test nun machen?

Schnelltest im Landkreis Donau-Ries: Landratsamt ist noch ohne Plan

Nachgefragt beim Landratsamt Donau-Ries. Dort ist noch keine Planung für ein zentral gesteuertes Angebot angelaufen. „In Sachen Antigen-Schnelltest liegen uns bislang keinerlei Vorgaben vonseiten der Regierung von Schwaben oder dem Bayerischen Ministerium für Gesundheit und Pflege vor“, informiert die Pressestelle auf Nachfrage. „Wir werden hierzu in den nächsten Tagen eine Vorgehensweise im Landkreis festlegen und im Laufe dieser Woche darüber informieren.“

In anderen Regionen Schwabens hat man nicht auf die Vorgaben gewartet, sondern bereits Anfang März öffentliche Schnelltestzentren eingerichtet. In der Stadt Augsburg haben gleich zwei davon bereits am 2. März geöffnet. Eines davon betreibt die Bäuerle-Ambulanz, der private Rettungsdienstanbieter, der auch im Landkreis Donau-Ries bereits das Testzentrum in Möttingen betreibt. Das ist vor allem für Personen gedacht, die einen Verdacht haben, an Corona infiziert zu sein. Auf der Internetseite des Anbieters steht allerdings, dass sich auch Bürger ohne Symptome testen lassen können.

Bäuerle Ambulanz bietet in Möttingen nur PCR-Tests

Doch Bäuerle bietet in Möttingen lediglich den PCR-Test an. Termine sind derzeit viele frei, was der Blick auf die digitale Terminvergabe im Internet zeigt. Das Ergebnis der kostenlosen PCR-Untersuchung ist zwar sehr sicher, aber auch erst nach etwa 36 bis 48 Stunden vorhanden. Mit Schnelltest hat das also nichts zu tun. Auf die telefonische Nachfrage gibt eine Mitarbeiterin der Ambulanz die Auskunft, dass ein Antigen-Schnelltest in Möttingen nicht möglich ist.

Im Augsburger Land will Landrat Marin Sailer mit den Apothekern und Ärzten das Angebot der Schnelltests auf die Beine stellen. Diese könnten dann – wenn eine entsprechende Regelung mit dem Gesundheitsamt getroffen ist – die Kosten mit den Krankenkassen abrechnen.

12 Bilder Das Corona-Testzentrum in Möttingen Bild: Anton Färber

Im Landkreis Aichach-Friedberg sind bereits vergangene Woche drei Schnelltestzentren eröffnet worden: in Friedberg, Mering und zuletzt in Pöttmes. Im Landkreis Neu-Ulm hat am 8. März das bereits zweite Testzentrum geöffnet – in Illertissen. Bereits die Woche davor hatte eines in Bellenberg geöffnet, beide werden von einem Apotheker privat betrieben.

Aber zurück in den Landkreis Donau-Ries: Wer einen kostenlosen Schnelltest braucht, um anschließend einen Verwandten in einem Seniorenheim zu besuchen, kann diesen beim BRK Nordschwaben in Donauwörth, Wemding oder Nördlingen machen. Allerdings braucht jeder, der sich dort testen lassen will, von dem Seniorenheim einen Berechtigungsschein. Zu festgelegten Zeiten können dann die Schnelltests durchgeführt werden.

Bleibt nur der Test auf eigene Kosten und Zuhause?

Bleibt für den Normalbürger, der sich angesichts der Lockerungen und unsicherer Inzidenzen testen lassen will, bevor er beispielsweise Familie im Rahmen der Regelungen besucht, nur der Weg zum Hausarzt. Dort kann sich jeder mit einem Schnelltest testen lassen – allerdings muss er die Kosten dafür selbst tragen. Die Preise für einen Test variieren, teilweise haben Praxen günstigere Preise für eigene Patienten.

Auch in einer Apotheke ist ein Antigen-Schnelltest möglich, beispielsweise bieten das in Donauwörth die Apotheke im Maximilium, die Center Apotheke, die Marien-Apotheke in Wemding und die Ries-Apotheke in Nördlingen an. Diese Liste ist nicht vollständig. Auch hier geht der Test aber auf eigene Kosten.

Da ist die kostengünstigste Alternative der Selbsttest aus dem Discounter, der Drogerie oder dem Internet. Hier liegt der Preis für eine Packung mit fünf Tests zwischen 20 und 25 Euro. Nachteil: Man muss sich selbst testen und muss mit falschen Ergebnissen rechnen.

