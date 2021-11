Donauwörth

vor 16 Min.

Junger Mann aus dem Landkreis schlägt Polizisten mit Faust ins Gesicht

Zwei junge Männer aus Donauwörth und Umgebung haben in Augsburg einen Polizisten ins Gesicht geschlagen.

Plus Zwei junge Männer aus Nordschwaben machen in Augsburg einen drauf und rasten aus. Einer verpasst einem Polizeibeamten einen Schlag ins Gesicht. Was genau passiert ist.

Von Wolfgang Widemann

Sie machten in Augsburg einen drauf, liefen auf den Straßen umher, tranken eine Wodka-Mische und drehten ihre Musikbox auf. Das nervte Anwohner. Als diese auch noch sahen, dass die beiden jungen Männer, die aus dem Raum Donauwörth stammen, möglicherweise gegen Autos traten, riefen sie die Polizei. Damit war der Spaß vorbei. Das Duo benahm sich bei der folgenden Kontrolle derart daneben, dass es nun vor das Amtsgericht Nördlingen zitiert wurde.

