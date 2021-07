Donauwörth-Riedlingen

30.06.2021

Ursache für den Brand in Riedlingen scheint klar

Die Feuerwehr hatte am Samstag in Riedlingen viel zu tun.

Plus Die Kripo schließt nach dem Feuer in Riedlingen vorsätzliche Brandstiftung aus. Der Schaden geht wohl in den sechsstelligen Bereich.

Von Wolfgang Widemann

Gerade noch einen Großbrand verhindern konnte die Feuerwehr am Samstag in Riedlingen. Inzwischen glaubt die Kripo Dillingen die Ursache für das Feuer zu kennen. Dieses brach in einer Holzhütte im rückwärtigen Bereich eines Wohnanwesens aus.

