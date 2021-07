Schwerer Unfall durch Geisterfahrerin auf B2 bei Donauwörth

Eine Autofahrerin, 19, biegt falsch auf die B2 bei Donauwörth ein. Das hat schlimme Folgen. Es gibt Ärger mit Gaffern.

Auf der B2 bei Donauwörth hat sich am Freitagnachmittag ein schwerer Unfall ereignet. Verursacherin war eine Geisterfahrerin.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befand sich die 19-Jährige mit ihrem schweren Geländewagen auf der Schellenberg-Umgehung auf dem Parkplatz in Fahrtrichtung Augsburg. Von diesem fuhr die junge Frau in einem Bogen wieder auf die Bundesstraße ein – und zwar in Richtung Berger Kreuz, also gegen den Verkehr auf der doppelspurigen Straße. Maximal 150 Meter weiter krachte die 19-Jährige mit ihrem Wagen frontal gegen einen Kleinbus. Das Ehepaar, 52 und 50 Jahre alt, das in diesem unterwegs war, erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Augsburger Uniklink geflogen. Die mutmaßliche Unfallverursacherin wurde mit leichten Verletzungen in die Donau-Ries-Klinik nach Donauwörth eingeliefert.

Polizei meint nach Unfall: "Es ist ein Wunder, dass es so ausging"

Alle Beteiligten stammen der Polizei zufolge aus dem Donau-Ries-Kreis. Bei der jungen Frau handle es sich um eine Fahranfängerin. Das Unglück hätte den Beamten zufolge weit schlimmer enden können: „Wenn die beiden Autos Kleinwagen gewesen wären, hätten wir jetzt drei Tote. Es ist ein Wunder, dass es so ausging.“

Kind macht aus fahrendem Auto eine Instagram-Story zu dem Unfall

Neben der Unfallaufnahme hatte die Polizei alle Hände voll mit Gaffern zu tun. Dem Vernehmen nach mussten extra zwei Beamte abgestellt werden, um Schaulustige vom Filmen abzuhalten. Die Gesetzeshüter stoppten auch Fahrzeuge – und trauten ihren Augen kaum: „Gerade hat die zehnjährige Tochter eines Autofahrers beim Vorbeifahren eine Instagram-Story gemacht. Es ist wirklich unglaublich.“ Die Polizei filmte zudem vorbeifahrende Autos, in denen Insassen Fotos machten oder filmten.

Ein Großaufgebot an Rettungskräften war bei dem Unfall auf der B2 bei Donauwörth im Einsatz. Foto: Viktoria Gerg

Insgesamt waren drei Notärzte, vier Rettungswagen sowie etwa 70 Kräfte der Feuerwehr Donauwörth, Berg und Kaisheim im Einsatz. Der Verkehr konnte über den Parkplatz umgeleitet werden.