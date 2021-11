Donauwörth

18:30 Uhr

Verfolgungsjagd in Donauwörth: "Er kam wie ein Blitz"

Die Flucht eines 23-Jährigen mit einem gestohlenen Klein-Lkw endete am Rieder Tor in Donauwörth.

Plus Die spektakuläre Verfolgungsjagd eines Mannes mit einem gestohlenen Klein-Lkw durch die Polizei versetzte Donauwörth in Aufregung. Nun sind Details bekannt.

Von Viktoria Gerg

Verfolgungsjagd in Donauwörth. Sowas ist hauptsächlich aus Funk und Fernsehen bekannt. Am Donnerstag aber erlebte die Große Kreisstadt so ein gefährliches Ereignis. Einen Tag nach der Flucht eines 23-Jährigen mit einem Klein-Lkw vor der Polizei kommen weitere Details ans Licht.

