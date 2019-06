vor 38 Min.

Drogen: Razzia in JVA und Wohnungen

Eine Razzia hat gestern am frühen Morgen in der JVA Kaisheim stattgefunden. Polizeibeamte durchsuchten mehrere Zellen.

Beamten starten Aktion gegen Drogennetzwerk

Von Wolfgang Widemann

Polizei und Staatsanwaltschaft haben in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Kaisheim und in einer Reihe von Wohnungen in Schwaben und in Mittelfranken eine größere Aktion gegen ein mögliches Drogennetzwerk gestartet. In der Anstalt in Kaisheim rückte am Donnerstagmorgen ein größeres Polizeiaufgebot an.

Nach Auskunft von Michael Jakob vom Polizeipräsidium Schwaben Nord kamen die Kräfte gegen 6 Uhr in die JVA. Auf einen richterlichen Beschluss hin seien mehrere Zellen durchsucht worden. Anlass dafür seien Verfahren gegen mehrere Häftlinge wegen des Verdachts von Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Die polizeilichen Ermittlungen führt die Kripo Dillingen. Die war zusammen mit einem größeren Aufgebot der Bereitschaftspolizei in Kaisheim vor Ort. Parallel zu den dortigen Maßnahmen durchsuchten Polizeibeamte in diversen Orten eine Reihe von Privatwohnungen. Jakob zufolge geschah dies im Bereich Dillingen, Augsburg, Memmingen, Mindelheim, Nürnberg und Fürth. Bei den Aktionen seien schließlich Beweismittel und geringe Mengen Rauschgift beschlagnahmt worden.

Mit weiteren Informationen hält sich die Polizei aktuell zurück. „Die Ermittlungen laufen noch“, erklärte Jakob dazu.

Drogen sind in Gefängnissen bekanntlich ein Problem. Experten zufolge ist in den eigentlich abgesicherten Komplexen permanent Rauschgift im Umlauf. Dieses wird über alle möglichen Wege in die Anstalten eingeschmuggelt.

