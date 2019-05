vor 25 Min.

EU: Das sind die Wünsche der heimischen Wirtschaft

Dass regionale Firmen von der EU profitieren streitet keiner ab. Doch aus den Unternehmen kommt auch klare Kritik an zu vielen Vorgaben und Verordnungen.

Von Bernd Schied

Nach den Europawahlen am kommenden Sonntag wird auch die regionale Wirtschaft interessiert nach Brüssel blicken. Wie werden die Mehrheitsverhältnisse im Parlament sein? Werden die konservativen Parteien, zu deren Klientel traditionell die Wirtschaft gehört, eine Mehrheit im Parlament bilden oder schaffen es die Sozialdemokraten zusammen mit anderen Gruppierungen. In diesem Fall dürften die Arbeitnehmerrechte stark in den Fokus der europäischen Politik rücken.

Wie denken die Vertreter der heimischen Wirtschaft über Europa?

Was finden sie gut? Woran gibt es Kritik? Unsere Zeitung hat mit Vertretern des Handwerks und der Industrie im Landkreis Donau-Ries gesprochen. Insgesamt positiv äußert sich der Vorsitzende des Industrie- und Handelsgremiums Donau-Ries (IHG), Andreas Dirr, über Europa. Die Staatengemeinschaft biete in erster Linie Stabilität. Als „Super-Sache“ bezeichnete Dirr den europäischen Binnenmarkt, den die Wirtschaft nicht missen wolle. Wichtig sei es der regionalen Wirtschaft zudem, dass die Verantwortlichen für Chancengleichheit innerhalb Europas sorgten.

Kritik vom von der IHK

Deutliche Kritik übte der Geschäftsführer von Fendt Caravan in Mertingen hingegen am Grundsatzurteil des Europäischen Gerichtshofes, wonach Arbeitgeber wieder die Arbeitszeiten der Mitarbeiter erfassen müssen. „Im Zeitalter von Industrie 4.0 ist das ein Rückschritt auf 1.0“, so Dirr. Nach wie vor ein Problem sei entgegen aller Ankündigungen der Politik der nicht erfolgte Bürokratieabbau auf europäischer Ebene. Das Gegenteil sei der Fall: „Wir haben einen Bürokratieaufbau“.

Günter Enßlin, Zimmerermeister aus Möttingen mit eigenem Betrieb, möchte das vereinte Europa nicht missen, auch wenn er in der Vergangenheit über manche Entscheidung in Brüssel den Kopf habe schütteln müssen. Er sei ein überzeugter Europäer und halte die Staatengemeinschaft in erster Linie für eine bedeutende Friedensgemeinschaft.

Zu viel Bürokratie kostet auch den Kunden mehr

Kritik übt Enßlin allerdings an den zahlreichen Verordnungen, die aus Brüssel kommen. Wenige davon seien sinnvoll, meint er. Der Großteil führe zu mehr Bürokratie. Aus seiner Branche nennt er ein Beispiel. „Wir sind angehalten, beim Bau von Holzhäusern im Bereich der Elektrik zusätzliche Schutzschalter einzubauen, die beim Bauherrn 1000 bis 1500 Euro an Mehrkosten verursachen, obwohl diese aus unserer Sicht überflüssig sind.“ So etwas sei „typisch Europa - wenig sinnvoll und auch noch teuer“. Er plädiere dafür, derartige Dinge innerhalb Deutschlands zu regeln und nicht auf europäischer Ebene. Ein zentrales Anliegen der Handwerker sei die Einführung der Meisterpflicht auf europäischer Ebene. Deren Abschaffung in Deutschland hat nach Ansicht Enßlins dazu geführt, dass zu wenig Lehrlingen ausgebildet werden. Entstanden seien daraufhin eine ganze Reihe von „Allein-Selbstständigen“, die nicht ausbilden könnten. Dabei wäre die Heranziehung des eigenen Nachwuchses gerade vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels für alle Betriebe ein wesentliches Anliegen.

Kunden und Firmen profitieren vom Absatzmarkt Europa

Vom Monheimer Unternehmen Hama kommt ein Bekenntnis zu Europa. Für die Produktfindung, die Produktion und den Vertrieb sei Globalisierung ein großes Thema, sagte Pressesprecherin Susanne Uhlschmidt unserer Zeitung. „Europa ist dabei immens wichtig für uns und vor allem mit Abstand der größte Absatzmarkt.“ Bereits 1985 habe Hama in Frankreich die erste eigene Niederlassung außerhalb Deutschlands gegründet. 15 weitere europäische Tochterfirmen seien im Laufe der Jahre entstanden. Hama und die Kunden profitierten von der Öffnung der Märkte, von verlässlichen und länderübergreifenden Abkommen und den relativ unkomplizierten vereinheitlichten Abläufen innerhalb der EU. Da stimmt Johann Sailer, geschäftsführender Gesellschafter der Firma Geda: „Die EU hat immense Bedeutung, gerade für uns als mittelständisches Unternehmen, um auf dem Fundament einer starken und geschlossenen Einheit zukunftssicher auch in Märkten außerhalb Europas agieren zu können.“

