Beleidigungen mitten auf der Bundesstraße 25 bei Harburg

Wilde Szenen haben sich am Sonntag auf der B25 bei Harburg abgespielt. Ausgangspunkt war ein widerrechtliches Überholmanöver. Danach wurde es laut.

Wilde Szenen haben sich am Sonntag auf der Bundesstraße 25 bei Harburg abgespielt. Der 21-jährige Fahrer eines lilafarbenen VW Golf 3 war dort um 11.30 Uhr in Richtung Möttingen unterwegs. Kurz nach den Tunneln Harburg wurde das Auto der Polizei zufolge von einem leistungsstarken blauen Alfa Romeo Giulia mit AA-Kennzeichen (Ostalbkreis) trotz Überholverbot und doppelt durchgezogener Mittellinie passiert.

Der 21-Jährige betätigte den eigenen Angaben zufolge kurz die Hupe, um auf das verbotene und gefährliche Manöver hinzuweisen. Der Überholer ärgerte sich darüber offenbar derart, dass er dann auf dem 1+2-Abschnitt den nachfolgenden Pkw bis zum Stillstand ausbremste, seinen Wagen auf der Bundesstraße abstellte und auf dieser zu dem Hintermann lief, um diesen zur Rede zu stellen.

Beleidigungen auf der B25 bei Harburg: Kennzeichen des Aggressors notiert

Er schrie diesen ersten Erkenntnissen zufolge wegen der Hupe an und stieg danach wieder in sein Auto. Der Geschädigte machte ein Foto und notierte sich das Kennzeichen des aggressiven Vordermannes. Da es zu Verkehrsbehinderungen kam, meldete sich eine weitere Zeugin bei der Donauwörther Polizei. Die Beamten ermitteln jetzt unter anderem wegen Nötigung im Straßenverkehr gegen den namentlich bislang unbekannten Alfa-Fahrer. Dieser wird folgendermaßen beschrieben: etwa 40 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß, muskulöse bis feste Statur, kurzes dunkles Haar, südländischer Typ, ausländischer Akzent, auffallend tätowiert (unter anderem ein Stern und eine Schlange an linken Unterarm).

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0906/706670 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.