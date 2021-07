Harburg

13.07.2021

Corona: So lief der erste Impf-Sondertermin in Harburg

Der erste von insgesamt sechs Sonder-Impfterminen fand am Montag im Harburger Rathaus statt. Das Angebot nahm auch Martin Müller (rechts) wahr und bekam die Spritze von Nico Rechner (BRK).

Plus Die extra organisierten Impftage gegen Corona nahmen in Harburg ihren Anfang. Warum die Menschen dorthin kamen und was das Impfteam für eine Bilanz zieht.

Von Viktoria Gerg

Der Wille, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen, lässt im Landkreis Donau-Ries nach. Vor ein paar Wochen noch waren die Termine in den Impfzentren und bei Ärzten Mangelware und heiß begehrt. Doch das sieht jetzt anders aus. Um diesem Trend entgegen zu wirken und die Impfungen wieder voran zu treiben, rief das Landratsamt vergangene Woche Sondertermine ins Leben. Am Montag machte der Impftag in Harburg den Anfang. Die Bilanz fällt allerdings ernüchternd aus.

