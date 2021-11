Transporter gegen Lkw: Mann bei Unfall auf B25 lebensgefährlich verletzt

Auf der B25 bei Harburg hat sich am Dienstagmorgen ein schwerer Unfall ereignet. Drei Männer werden verletzt.

Ein schlimmer Unfall ist am Dienstagmorgen auf der B25 bei Harburg passiert. Ein Kleintransporter stieß mit einem Lastwagen zusammen. Drei Männer erlitten Verletzungen. Bei einem der Beteiligten sind sie offenbar lebensgefährdend.

Die Karambolage geschah kurz nach 7 Uhr an der Einmündung der Nördlinger Straße. Drei Beschäftigte einer Handwerkerfirma aus dem Kreis Dillingen waren offenbar auf dem Weg zu einer Baustelle. Die Männer betankten das Fahrzeug an der Tankstelle in Harburg. Anschließend wollte der 63-Jährige, der am Steuer saß, zurück auf die Bundesstraße. Dabei übersah der Mann anscheinend einen Silozug, der vom Tunnel her nahte. Dessen Fahrer konnte nicht mehr ausweichen. Der Lkw rammte den Transporter auf der linken Seite und drückte ihn auf dieser weit ein. Zwei der drei Insassen des Dreisitzers wurden nach Angaben der Feuerwehr - etwa 15 Kräfte aus Harburg waren vor Ort - eingeklemmt und mussten mit technischem Gerät aus dem Wrack befreit werden. Der Lkw-Fahrer blieb körperlich unversehrt.

Unfall auf B25 bei Harburg: Der Zustand eines Opfers ist kritisch

An die Unfallstelle eilten neben der Feuerwehr auch Notarzt, Rettungsdienst und Polizei. Ein ADAC-Rettungshubschrauber wurde ebenfalls angefordert. Die Kräfte kümmerten sich um die drei Opfer, die nach ersten Informationen zwischen 40 und 63 Jahre alte sind und aus dem Donau-Ries-Kreis sowie dem angrenzenden Württemberg stammen. Der Zustand eines der Verletzten war dem Vernehmen nach kritisch. Der Mann wurde auch über eine Stunde nach dem Zusammenstoß noch vor Ort behandelt.

Die B25 musste komplett gesperrt werden. Es kam zu Staus. Die lösten sich aber allmählich auf.